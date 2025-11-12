Κιμ Καρντάσιαν: Μυστήριο με τις φωτογραφίες της με τον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ

Η Κιμ Καρντάσιαν έσβησε φωτογραφίες με τον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ από το πρόσφατο λαμπερό πάρτι γενεθλίων της Κρις Τζένερ

Η Κιμ Καρντάσιαν

Φωτογραφίες του Χάρι και της Μέγκαν που τραβήχτηκαν στο πάρτι για τα 70ά γενέθλια της Κρις Τζένερ εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς από το Instagram της Κιμ Καρντάσιαν. Παρά το γεγονός ότι τα πρώην μέλη της βασιλικής οικογένειας φωτογραφήθηκαν με ενθουσιασμό έξω από την εκδήλωση το Σαββατοκύριακο, πολλοί οπαδοί τους αναρωτήθηκαν γιατί εξαφανίστηκαν οι φωτογραφίες του ζεύγους από το πάρτι.

Στις εικόνες που «έκαναν φτερά» εμφανίζεται μεταξύ άλλων η Καρντάσιαν και η 44χρονη Μέγκαν να ποζάρουν μαζί χαμογελώντας στην κάμερα, ενώ ο 41χρονος Δούκας του Σάσεξ εθεάθη να συνομιλεί με κάποιον στο παρασκήνιο. Μια άλλη φωτογραφία τραβήχτηκε πίσω από την Τζένερ, καθώς η Μέγκαν έβαλε το χέρι της στον ώμο της, ενώ ο Χάρι έκανε μια χαζή γκριμάτσα προς το μέρος της. Εν τω μεταξύ, μια άλλη εξαφανισμένη πλέον φωτογραφία έδειχνε τη Μέγκαν να ετοιμάζεται να χαιρετήσει τον επικεφαλής του Netflix , Ριντ Χέιστινγκς, αγκαλιάζοντάς τον.

Πολλοί σχολιαστές στο Reddit προβληματίστηκαν από τις φωτογραφίες που έλειπαν, καθώς ένας από αυτούς έγραψε: «Γιατί να σβηστεί η φωτογραφία τους, εμείς τους είδαμε στο πάρτι.» Η Μέγκαν Μαρκλ και ο Πρίγκιπας Χάρι ηγήθηκαν της παρέλασης των αστέρων στο πάρτι γενεθλίων της Κρις Τζένερ με θέμα τον Τζέιμς Μποντ.

«Το διαδίκτυο θυμάται», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος είπε: «Λίγο αηδιαστικό να δέχομαι την πρόσκληση, αλλά να μην θέλω οι φωτογραφίες να σχετίζονται με την παρουσία σου (ειδικά όταν υπάρχουν φωτογραφίες που σε δείχνουν να μπαίνεις ή να βγαίνεις)». Ο πρίγκιπας Χάρι είχε μια αυστηρή έκφραση καθώς κατευθυνόταν προς το πάρτι, ενώ η Μέγκαν, που κρατούσε το χέρι του και ακολουθούσε ακριβώς από πίσω του είχε ένα πλατύ χαμόγελο.

Ένας άλλος χρήστης του Reddit συνέκρινε τη βραδιά με το μυθιστόρημα του 1925, «Ο Υπέροχος Γκάτσμπυ», το οποίο, παραδόξως, ήταν το θέμα του πάρτι για τα 60ά γενέθλια της Τζένερ. Έγραψαν: «Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων του Χάρι και της Μέγκαν, είναι σαν τον Τομ και την Ντέιζι Μπιουκάνο - αν έχετε διαβάσει Γκάτσμπι, ξέρετε σε τι αναφέρομαι. Πάντα επιστρέφουν στα χρήματά τους».

Αστέρες του θεάματος συγκεντρώθηκαν στην αποκλειστική εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έπαυλη των Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσες , αξίας 165 εκατομμυρίων δολαρίων, στο Μπέβερλι Χιλς.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ δεν ήταν τα μόνα μεγάλα ονόματα στην εκδήλωση, καθώς η Τζένερ πόζαρε με την Μπιγιονσέ και απόλαυσε μια χορευτική συνεδρία με τον Τζάστιν Μπίμπερ, ενώ μοιράστηκε φωτογραφίες από τα παρασκήνια από το πάρτι της με θέμα τον Τζέιμς Μποντ. Μεταξύ των διάσημων καλεσμένων ήταν επίσης η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Αντέλ, η Πάρις Χίλτον , ο Σνουπ Ντογκ και η Γκέιλ Κινγκ.

