Κιμ Καρντάσιαν: «Κόπηκε» στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας

Η Κιμ Καρντάσιαν ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι δεν κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας, ωστόσο διατηρεί την αποφασιστικότητά της να συνεχίσει την προσπάθεια για την άδεια άσκησης δικηγορίας.

Η τηλεπερσόνα παραδέχτηκε με χιούμορ την αποτυχία της, ενώ τόνισε πως θα επανέλθει με μεγαλύτερη αφοσίωση και επιμονή.

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, η Κιμ Καρντάσιαν ενημέρωσε τους ακολούθους της στο Instagram ότι δεν κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης δικηγορίας στην Καλιφόρνια. Με χιουμοριστική διάθεση, έγραψε: «Λοιπόν… δεν είμαι ακόμα δικηγόρος.

Απλά παίζω μία πολύ επιτυχημένη δικηγόρο στην τηλεόραση». Παρά την απογοήτευση, υπογράμμισε πως παραμένει αφοσιωμένη και δε θα παραιτηθεί, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει τη μελέτη με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Η Κιμ είχε ανακοινώσει την επιθυμία της να σπουδάσει Νομική το2019 σε συνέντευξή της στο περιοδικό Vogue. Η απόφαση επηρεάστηκε από την υπόθεση της Άλις Μαρί Τζόνσον, την οποία βοήθησε να απελευθερωθεί το2018, γεγονός που αποτέλεσε σημαντική πηγή έμπνευσης για εκείνη.

Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στον δύσκολο δρόμο τηςνομικής, η τηλεπερσόνα επισήμανε πως η επιλογή της αυτή έχει και οικογενειακή διάσταση, καθώς ο πατέρας της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, είχε ακολουθήσει παρόμοια επαγγελματική πορεία.

Πρόσφατα, η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί το ChatGPT για να υποστηρίξει τη μελέτη της, αν και παραδέχεται ότι το εργαλείο κάνει λάθη. Σε συνέντευξη στη σειρά του «Vanity Fair» με ανιχνευτή ψεύδους, εξήγησε πως αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για συμβουλές σχετικά με τις νομικές σπουδές και τις εξετάσεις, όχι όμως για προσωπικά ζητήματα όπως η ζωή ή τα ραντεβού.

Η ίδια περιέγραψε πως συχνά λαμβάνει λανθασμένες απαντήσεις από το ChatGPT, γεγονός που την ωθεί να εμπιστεύεται περισσότερο το ένστικτό της. Με χιούμορ, χαρακτήρισε το AI «φίλο και εχθρό», καθώς πολλές φορές την «ξεμπροστιάζει» με τις διορθώσεις του.