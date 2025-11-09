Εντυπωσίασε η Κιμ Καρντάσιαν στο πάρτι γενεθλίων της μητέρας της
Η Κρις Τζένερ γιόρτασε τα 70α γενέθλιά της το βράδυ του Σαββάτου
Η Κιμ Καρντάσιαν εντυπωσίασε για άλλη μια φορά με το ντύσιμο της, αυτήν την φορά στον πάρτι γενεθλίων της μητέρας της, Κρις Τζένερ, η οποία «έκλεισε» τα 70 στις 5 Νοεμβρίου.
Το βράδυ του Σαββάτου, η 45χρονη Κιμ ανέδειξε τις καμπύλες της φορώντας ένα εντυπωσιακό, λαμπερό μωβ outfit, το οποίο αποτελούνταν από ένα crop top και μια μακριά φούστα, το οποίο συνόδευσε με αντίστοιχο make-up.
Δείτε φωτογραφίες:
Καλεσμένοι και ο πρίγκιπας Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ
Στο πάρτι γενεθλίων της 70χρονης Κρις Τζένερ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην τεράστια έπαυλη του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος στο Μπέβερλι Χιλς, παρευρέθηκαν και ο πρίγκιπας Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ.
Δείτε φωτογραφίες:
