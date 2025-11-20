Μέγκαν Μαρκλ για Πρίγκιπα Χάρι: «Κανείς στον κόσμο δεν με αγαπάει περισσότερο»

Σε μια συνέντευξη στο Harper's Bazaar, όπου φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο η Μέγκαν Μαρκλ εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων ότι πιστεύει πως ο σύζυγός της θα είναι πάντα στο πλευρό της. Μιλώντας για τη ζωή και τις επιχειρήσεις της, είπε επίσης ότι «δεν ήταν πολύ διασκεδαστικό» να προσπαθεί να είναι πάντα άψογη και ότι είχε κάνει λάθη - οπότε είναι με τον εαυτό της τόσο ελαστική όσο είναι απέναντι στα παιδιά της, Άρτσι και τη Λίλιμπετ. «Δεν υπάρχει το τέλειο. Κι εγώ κάνω λάθη», είπε.

Μιλώντας με το χέρι στην καρδιά όταν περιέγραφε τον Χάρι, είπε: «Με αγαπάει τόσο έντονα, πλήρως, και επίσης έχει μια διαφορετική οπτική γωνία επειδή βλέπει τα μέσα ενημέρωσης που εγώ δεν θα έβλεπα. Κανείς στον κόσμο δεν με αγαπάει περισσότερο από αυτόν, οπότε ξέρω ότι θα φροντίζει πάντα να με στηρίζει. Έχεις κάποιον που έχει αυτή την παιδική αφέλεια και παιχνιδιάρικη διάθεση. Με τράβηξε τόσο πολύ αυτό, και εκείνος το έβγαλε επίσης από μέσα μου».

Πρόσθεσε ότι το έχει εφαρμόσει αυτό στη δουλειά της: «Αυτό μεταφράζεται σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Ακόμα και στις επιχειρήσεις, θέλω να παίζουμε, να διασκεδάζουμε, να εξερευνούμε και να είμαστε δημιουργικοί».

Η Μέγκαν παραδέχθηκε ότι το στυλ ανατροφής της είναι «πολύ διαφορετικό» από της μητέρας της, Ντόρια - αποκαλώντας την κα Ράγκλαντ «ελεύθερο πνεύμα» - και ότι ο Άρτσι και η Λίλιμπετ κάθονται στην αγκαλιά της κατά τη διάρκεια επαγγελματικών συναντήσεων επειδή το γραφείο της βρίσκεται δίπλα στην κουζίνα της έπαυλής τους στο Μοντεσίτο.

Η Μέγκαν εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του τεύχους Δεκεμβρίου 2025/Ιανουαρίου 2026 του περιοδικού, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως «τεύχος τέχνης». Στη φωτογραφία φαίνεται να μην φοράει μακιγιάζ, καθώς έχει τα μαλλιά της πιασμένα πίσω, επιδεικνύοντας ένα ζευγάρι κρεμαστά διαμαντένια σκουλαρίκια. Η μητέρα δύο παιδιών φορούσε ένα μαύρο μεταξωτό σακάκι με ντεκολτέ, καθώς το εξώφυλλο του περιοδικού είχε τον τίτλο «Η Μέγκαν, Δούκισσα του Σάσεξ, στην καλύτερη στιγμή της».

