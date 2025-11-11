Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: «Eξαφανίστηκαν» από το άλμπουλ γενεθλίων της Κρις Τζένερ

Φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι «εξαφανίστηκαν» από τις αναρτήσεις της Κρις Τζένερ και της Κιμ Καρντάσιαν για το λαμπερό πάρτι των 70ων γενεθλίων της Τζένερ.

Ο δούκας και η δούκισσα του Sussex ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους της βραδιάς με θέμα «James Bond», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στην πολυτελή έπαυλη του Jeff Bezos και της Lauren Sánchez στο Beverly Hills.

Meghan Markle and Prince Harry party with Kris Jenner, Kim Kardashian in new pics from momager’s 70th birthday https://t.co/6NuGxYIPvd pic.twitter.com/gdJbZ8XPLE — Page Six (@PageSix) November 11, 2025

Αρχικά, τόσο η Κρις όσο και η Κιμ είχαν μοιραστεί στιγμιότυπα από το event στους λογαριασμούς τους στο Instagram — η Τζένερ πόζαρε μαζί με το ζευγάρι, ενώ η Κιμ είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία με τη Μέγκαν. Ωστόσο, και οι δύο εικόνες έχουν πλέον διαγραφεί χωρίς εξήγηση.

Kim Kardashian has deleted images of Prince Harry and Meghan Markle from Kris Jenner's A-list packed 70th birthday bash. ? https://t.co/5gLV4duBHq pic.twitter.com/VUdK9CrxsW — Daily Mail (@DailyMail) November 11, 2025

Όπως αναφέρει το People, η Μέγκαν και ο Χάρι έφτασαν πιασμένοι χέρι-χέρι και έδειχναν πολύ ευτυχισμένοι. Η δούκισσα έλαμπε μέσα σε ένα μαύρο φόρεμα τύπου wrap που άφηνε το ένα πόδι ακάλυπτο — απόλυτα ταιριαστό με το glam ύφος του θέματος, ενώ ο Χάρι ήταν κομψός με σμόκιν και παπαρούνα στο πέτο του για την Ημέρα Μνήμης, το σύμβολο που τιμά τους πεσόντες στρατιώτες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Κοινοπολιτεία.

Το πάρτι συγκέντρωσε πλήθος αστέρων, ανάμεσά τους τις πέντε κόρες της Κρις, αλλά και ονόματα όπως Oprah Winfrey, Mariah Carey, Tyler Perry, Vin Diesel, Mark Zuckerberg και Adele.

https://www.instagram.com/p/DQ5RyXeEv3K/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Μέγκαν και ο Χάρι είχαν διπλή εμφάνιση εκείνο το βράδυ, καθώς μετά το πάρτι της Τζένερ παραβρέθηκαν και στο φιλανθρωπικό gala Baby2Baby στο West Hollywood, όπου τιμήθηκε η στενή τους φίλη Serena Williams.

https://www.instagram.com/p/DQ7IHIqkQKA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μέχρι στιγμής, κανένα από τα εμπλεκόμενα «μέτωπα» —ούτε το ζεύγος Sussex ούτε η οικογένεια Καρντάσιαν-Τζένερ — δεν έχει σχολιάσει τη διαγραφή των φωτογραφιών, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα social media για τους λόγους πίσω από την ξαφνική «εξαφάνιση».

Διαβάστε επίσης