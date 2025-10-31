Πρίγκιπας Χάρι-Μέγκαν Μαρκλ: Θα είναι οι επόμενοι που θα χάσουν προνόμια μετά τον πρίγκιπα Άντριου

Η συγκλονιστική ανακοίνωση από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ότι ο πρίγκιπας Άντριου έχασε τους βασιλικούς τίτλους και τα προνόμιά του και ότι στο εξής θα είναι γνωστός ως «Κύριος Μάουντμπάτεν Γουίνδσορ» δεν αφήνει καμία αμφιβολία: Ο Χάρι και η Μέγκαν είναι οι επόμενοι. «Ο ήλιος αρχίζει να δύει πάνω από το Μοντεσίτο - οριστικά» γράφει η Μορίν Κάλαχαν στη Daily Mail.

Και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ αναδεικνύεται ως η φαινομενική δύναμη πίσω από αυτές τις πολύ ευπρόσδεκτες μεταρρυθμίσεις - παρά το γεγονός ότι η επίσημη δήλωση προήλθε από τον Βασιλιά. Zούμε στην εποχή της μοναρχίας του Ουίλιαμ τώρα, σημειώνει η Daily Mail. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Άντριου μοιάζει περισσότερο με ένα πιόνι που απομακρύνθηκε από τον Ουίλιαμ για να ανοίξει το δρόμο για τον πραγματικό του στόχο: τον Χάρι.

Αν ο αγαπημένος γιος της εκλιπούσας Βασίλισσας μπορεί να εκδιωχθεί ψυχρά και να χάσει τα δικαιώματά του ως πρωτότοκος, αν ο Ουίλιαμ κατάφερε να πείσει τον διαβόητα απρόθυμο για τις συγκρούσεις Κάρολο να απαρνηθεί τον ίδιο του τον αδελφό - τότε οι μέρες του Χάρι ως πρίγκιπα και Δούκα του Σάσεξ είναι σίγουρα μετρημένες, προσθέτει. Όσο για τη Μέγκαν όπως και η Φέργκι, θα είναι απλώς μία παράπλευρη απώλεια.

Ο πρίγκιπας Άντριου αντιμέτωπος με την οργή του λαού στη Βρετανία REUTERS

«Το να γνωρίζουμε ότι η Mέγκαν και ο Χάρι μπορεί τώρα να έχουν παραδοθεί στον κάλαθο των αχρήστων της βασιλικής ιστορίας, είναι ίσως το πιο δελεαστικό και ικανοποιητικό φινάλε της σύγχρονης εποχής. Σαγιονάρα, Σάσεξ! Τι θα απογίνει η τεράστια τσάντα Longchamp με το μονόγραμμα, που η Mέγκαν τόσο πρόσφατα και επιδεικτικά παρουσίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ανάγλυφη την ένδειξη «ΔΣ»; Θα πεταχτεί στον σωματικό και πνευματικό της σωρό σκουπιδιών, πάνω σε όλα τα άλλα απορρίμματα της Mέγκαν;

Αναφέρουμε ενδεικτικά: τον άρρωστο πατέρα της Tόμας, την αδερφή και τον αδελφό της. Η γιαγιά, ο παππούς, ο πατέρας και η μητριά του Χάρι, ο αδελφός, η κουνιάδα, οι ανιψιοί και η ανιψιά του. Ολόκληρος ο λόγος ύπαρξής του; Και πώς θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε: την Τζέσικα Μαλρόνεϊ και κάθε είδους «φίλους» της Μέγκαν που φαινομενικά εξυπηρέτησαν τον σκοπό της· τους ποικίλους και πολυάριθμουτς υπαλλήλους που έχουν εγκαταλείψει την υπηρεσία των Σάσεξ, με πιο πρόσφατη αποστάτρια Έμιλι Ρόμπινσον, την 10η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Μέγκαν σε πέντε χρόνια που αποχώρησε και η οποία είχε εργαστεί προηγουμένως στο The Crown του Netflix.

Ειρωνεία. Ή μήπως είναι συμμετρία; Αυτό δεν περιλαμβάνει τα άτομα και τις οντότητες που φαίνεται να έχουν απομακρυνθεί σιγά σιγά από τον Χάρι και τη Μέγκαν: Netflix, Spotify, Lemonada, Όπρα... Πού θα στραφούν ο Χάρι και η Μέγκαν; Σίγουρα όχι στους κατοίκους του Λος Άντζελες, γενέτειρας της Μέγκαν, οι οποίοι φέρεται να αποδοκίμασαν το ζευγάρι καθώς προβλήθηκαν στο jumbotron κατά τη διάρκεια ενός αγώνα των Ντότζερς αυτή την εβδομάδα. Ούτε στους επικριτές που εξοργίστηκαν επειδή η Μέγκαν και ο Χάρι κάθονταν στην πρώτη σειρά, με τον θρύλο του μπέιζμπολ, (τέσσερις φορέ νικητή του World Series και Hall of Fame pitcher) Σάντι Κούφαξ να έχει υποβιβαστεί σε μια θέση πίσω τους.

Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ AP

Φανταστείτε. Θα αμφισβητούσε ποτέ έστω και μια ψυχή τη θέση της Κέιτ στο Γουίμπλεντον; Πόσο πρέπει να ενοχλούν τη Μέγκαν, όλα αυτά τα εκστατικά χειροκροτήματα που υποδέχονται την Πριγκίπισσα της Ουαλίας κάθε χρόνο, αλλά κυρίως καθώς τελειώνει τις θεραπείες κατά του καρκίνου για να πάρει τη θέση που της αξίζει στο γήπεδο. Η Κέιτ, αν και σιωπηλή, είναι αναμφίβολα ένα από τα κύρια κίνητρα του Ουίλιαμ για να απομακρύνει τον θείο του και ίσως στη συνέχεια με τον αδελφό του.

Ο Χάρι ήταν αυτός που αναδημοσίευσε τα προσωπικά μηνύματα της Κέιτ με τη Μέγκαν στο Spare. Ήταν η μαζορέτα του Χάρι και της Μέγκαν, ο δοξασμένος βιογράφος τους, Όμιντ Σκόμπι, που ονόμασε την Κέιτ και τον Κάρολο ως τους λεγόμενους «βασιλικούς ρατσιστές». Αυτές οι προδοσίες, και οι επακόλουθες διαγνώσεις καρκίνου του Καρόλου και της Κέιτ, φαίνεται να είχαν ιδιαίτερη επίδραση στον Ουίλιαμ. Η θλίψη συχνά συνοδεύεται από θυμό και ο θυμός χρειάζεται μια διέξοδο. Ο Ουίλιαμ φαίνεται να έχει βρει μια αρκετά παραγωγική διέξοδο. Και έτσι ο Άντριου είναι ο πρώτος που αποκόπτεται.

Η γλώσσα στην σοκαριστική δήλωση της Πέμπτης είναι ασυνήθιστα δυναμική. Παρά την επίσημη υπογραφή του Βασιλιά, σίγουρα έχει παντού τα δακτυλικά αποτυπώματα του Ουίλιαμ. «Η Αυτού Μεγαλειότητα ξεκίνησε σήμερα μια επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση των Τίτλων και των Τιμών του Πρίγκιπα Άντριου», ξεκινά η ανακοίνωση. Αφού δηλώνει ότι ο Άντριου έχει εκδιωχθεί από τη Βασιλική κατοικία και πρέπει να βρει «ιδιωτικά καταλύματα» για να ζήσει πλέον ατιμασμένος, η δήλωση μετατρέπεται σε απόλυτη καταδίκη.

Η Kate, Δούκισσα του Cambridge, αριστερά, και η Meghan, Δούκισσα του Sussex στον τελικό του Γουίμπλεντον στο Λονδίνο το 2019 AP/Ben Curtis

«Αυτές οι κινήσεις κρίνονται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι [ο Άντριου] συνεχίζει να αρνείται τους ισχυρισμούς εναντίον του. Οι Αυτού Μεγαλειότητές τους επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η απόλυτη συμπάθειά τους ήταν, και θα παραμείνουν, με τα θύματα και τους επιζώντες οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης».

Φυσικά, τα ατοπήματα του Χάρι και της Μέγκαν δεν είναι σε καμία περίπτωση συγκρίσιμα με τον Άντριου και την εμπλοκή του με τον νεκρό παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Αλλά η βασιλική οικογένεια έχει μια εμμονή με τη γλώσσα και τις λεπτομέρειες. Σημείωση: οποιεσδήποτε μορφές κακοποίησης. Μήπως αυτό μπορεί να επεκταθεί στο να αποκαλέσει κανείς τη βασιλική οικογένεια ρατσίστρια, ενώπιον της Όπρα και ενός παγκόσμιου κοινού, καθώς ο πρίγκιπας Φίλιππος πέθαινε; Για να μην αναφέρουμε τον χλευασμό της Βασίλισσας στο Netflix, όπως έκανε η Μέγκαν, και στη συνέχεια τον ισχυρισμό ότι όταν είχε τάσεις αυτοκτονίας, η βασιλική οικογένεια της αρνήθηκε την ψυχολογική βοήθεια· ή τον Χάρι που επανειλημμένα πρόδωσε τον βασιλιά Κάρολο και τον Γουίλιαμ στο «Spare», ακόμη και την καταγραφή ενός ιδιωτικού καβγά μεταξύ των τριών τους μετά την κηδεία του Φίλιππου.

Αν ο Ουίλιαμ μόλις ξεκινάει, σίγουρα ξέρει ότι ο κόσμος τον επευφημεί, ότι τυχόν περαιτέρω επιθέσεις από τον αδελφό του και την κουνιάδα του, αυτούς τους επικούς δραματουργούς, θα γελοιοποιούνταν και θα απορρίπτονταν. Ένας πρώην βασιλικός βοηθός στο Παλάτι του Κένσινγκτον, την κατοικία του Ουίλιαμ και της Κέιτ στο Λονδίνο, δήλωσε στην Daily Mail ότι «τώρα που άρχισε η εκκαθάριση [στην οικογένεια] θα υπάρξει και συνέχεια».

Αυτή η συνέχεια είναι σύμφωνα με την Κάλαχαν , οι βασιλικοί τίτλοι, η κοινωνική θέση και οι τιμές του Χάρι και της Μέγκαν. «Ο ρόλος που έχει ο Ουίλιαμ - να προσπαθήσει να δημιουργήσει κάτι βιώσιμο - είναι τώρα σε πλήρη σύνθεση. Και όχι, ο Κάρολος δεν είναι κατάλληλος για αυτή τη δουλειά», συνέχισε ο πρώην βοηθός. «Μόλις ο Άντριου σταματήσει να είναι το βολικό κάλυμμα, τότε πού θα κοιτάξει ο κόσμος στη συνέχεια; Δυτικά, ελπίζουμε, προς το Μοντεσίτο»

