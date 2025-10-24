Μέγκαν Μαρκλ: «Όπου φύγει φύγει» οι συνεργάτες της - Παραιτήθηκε και δέκατη βοηθός της

Η Δούκισσα του Σάσεξ αποχαιρετά τον δέκατο υπεύθυνο επικοινωνίας της σε διάστημα πέντε ετών, μετά την αποχώρηση της Έμιλι Ρόμπινσον, πρώην στελέχους της Netflix, τρεις μόλις μήνες μετά την ένταξή της στην ομάδα της Μέγκαν Μαρκλ. Η εξέλιξη αυτή εγείρει νέα ερωτήματα για την σταθερότητα της ομάδας επικοινωνίας του ζευγαριού.

Η Ρόμπινσον ανέλαβε τη θέση της διευθύντριας επικοινωνίας τον Ιούνιο, ωστόσο η συνεργασία της με το ζευγάρι έληξε πρόωρα. Η επιλογή της είχε προκαλέσει συζητήσεις, καθώς η ίδια είχε εργαστεί για χρόνια στην τηλεοπτική σειρά The Crown, η οποία έχει μεταδώσει αρκετές αμφιλεγόμενες και αρνητικές απεικονίσεις της Βασιλικής Οικογένειας. Η τελευταία σεζόν περιελάμβανε σκηνές με την «φαντασμαγορική» εμφάνιση της πριγκίπισσας Νταϊάνα, γεγονός που θεωρήθηκε από πολλούς ως ακατάλληλο και ευαίσθητο θέμα.

Η Έμιλι Ρόμπινσον

Ένας φίλος της Ρόμπινσον που την περιγράφει ως «σκληρή και αποφασιστική», δήλωσε: «Ήταν δική της απόφαση να φύγει πριν λίγες εβδομάδες. Δεν είναι άνθρωπος που τα παρατά εύκολα, οπότε σίγουρα οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες». Παρά την αποχώρησή της, το προφίλ της στο LinkedIn δεν αναφέρει τη συνεργασία της με το ζευγάρι, αν και περιλαμβάνει άλλες σημαντικές θέσεις από τις οποίες έχει περάσει.

Η αποχώρησή της σηματοδοτεί τουλάχιστον τη δέκατη αλλαγή υπεύθυνου επικοινωνίας για τη Mέγκαν και το Χάρι από τη στιγμή που εγκατέλειψαν το Ηνωμένο Βασίλειο και μετανάστευσαν στην Καλιφόρνια πριν από πέντε χρόνια. Παρ'όλα αυτά, δύο από τους πρώην υπεύθυνους, ο Τζέιμς Χολτ και η Mιράντα Μπάρμποτ, έχουν μετακινηθεί σε μη-δημοσίων σχέσεων ρόλους. Σήμερα, στην ομάδα παραμένουν ο Liam Maguire, διευθυντής επικοινωνίας για την Ευρώπη, και η Meredith Maines, η οποία κατέχει τη θέση της επικεφαλής επικοινωνίας.

«Όλοι φοβούνται τη Μέγκαν. Υποτιμά τους ανθρώπους»

Το ζευγάρι έχει αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες στο πεδίο των δημοσίων σχέσεων, όπως η πρόσφατη απρόσμενη επίσκεψη της Δούκισσας στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, όπου δημοσίευσε στο Instagram βίντεο με τη διαδρομή της στις όχθες του Σηκουάνα – παρόμοια με εκείνη που ακολούθησε η πριγκίπισσα Νταϊάνα την τελευταία νύχτα της ζωής της. Επίσης, υπήρξαν αρνητικά σχόλια για την εμφάνιση της Mέγκαν σε εκδήλωση του Fortune Magazine στην Ουάσινγκτον.

Ρεπορτάζ στο Vanity Fair τον Φεβρουάριο ανέφερε πως άνθωποι που δούλεψαν μαζί επιβεβαίωσαν πως έκανε bullying στο προσωπικό του παλατιού. Παράλληλα, μια ανταπόκριση από το Hollywood Reporter τον Σεπτέμβριο ανέφερε πως φέρεται με αυστηρότητα και αδιαλλαξία, ενώ ο Χάρι εμφανίζεται υποστηρικτικός αλλά παθητικός.

Ένα ακόμη άρθρο στο Hollywood Reporter τον περασμένο Σεπτέμβριο, παρέθεσε μια πηγή να λέει: «Όλοι φοβούνται τη Μέγκαν. Υποτιμά τους ανθρώπους, δεν δέχεται συμβουλές. Ο Χάρι είναι ένα πολύ, πολύ γοητευτικό άτομο - καθόλου φανατικό - αλλά είναι πολύ βοηθητικός. Και εκείνη είναι απλά απαίσια». Μια άλλη πηγή πρόσθεσε: «Περπατάει σαν δικτάτορας με ψηλοτάκουνα. Την έχω δει να κάνει ενήλικες άνδρες να κλαίνε».

Στην ομάδα τους παραμένουν ο Liam Maguire, διευθυντής επικοινωνίας στην Ευρώπη, και η Meredith Maines, επικεφαλής επικοινωνίας. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι η Maines περνάει τώρα μια «δύσκολη» περίοδο ως επικεφαλής επικοινωνίας του ζευγαριού. Ένας εκπρόσωπος του ζευγαριού δήλωσε: «Η κα Robinson επέβλεψε την εργασία της για μια πολύ επιτυχημένη σεζόν του With Love, Meghan και πρόσθετη υποστήριξη για την εταιρεία παραγωγής. Έκανε εξαιρετική δουλειά και ολοκλήρωσε αυτά τα έργα με μεγάλη επιτυχία».

