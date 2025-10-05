Meghan Markle: Έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού - Εικόνες

Γεμάτη «πρεμιέρες» είναι η φετινή Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού — από την πρώτη γυναικεία συλλογή του Jonathan Anderson για τον οίκο Dior, μέχρι το ντεμπούτο των Jack McCollough και Lazaro Hernandez στον οίκο Loewe. Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η πρώτη εμφάνιση της Meghan Markle.

Η Δούκισσα του Σάσεξ φαίνεται πως ταξίδεψε από το Montecito στην «Πόλη του Φωτός» για μια ξεχωριστή περίσταση — το πρώτο σόου του Pierpaolo Piccioli ως καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου Balenciaga.

Φωτογραφημένη να βγαίνει από το ξενοδοχείο της πριν από την επίδειξη, η Meghan ενσάρκωσε την απόλυτη κομψότητα, φορώντας λευκή κάπα πάνω από μεταξωτό πουκάμισο με κουμπιά, δημιουργία φυσικά του Balenciaga.

Η Δούκισσα του Σάσσεξ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες γόβες και τα μαλλιά της τραβηγμένα προς τα πίσω σε sleek χαμηλό κότσο — ένα σύνολο απλό, αλλά με την υπογραφή του διακριτικού της στιλ.

Meghan Markle should have her own comedy special on Netflix! ? pic.twitter.com/grAH2w5jyg — Nancy Sidley (@nancytsidley) October 5, 2025

Πρόκειται για πρώτη εμφάνιση της Μέγκαν Μαρκλ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Αν και στο παρελθόν δεν έχει συμμετάσχει στις αντίστοιχες διοργανώσεις του Λονδίνου ή του Μιλάνου, έχει αφήσει το στίγμα της στο Fashion Week της Νέα Υόρκης, έχοντας προσφέρει θεαματικές εμφανίσεις.

Meghan Markle attended the Balenciaga SS26 show in Paris to support the house’s new creative director, and her longtime friend, Pierpaolo Piccioli ? pic.twitter.com/eUd9lAEM21 — MEFeater Magazine (@mefeater) October 5, 2025

Η πρώτη εμφάνιση της Meghan Markle σε Fashion Week έγινε το 2014, στο σόου του Hervé Léger για τη συλλογή Άνοιξη εκείνης της χρονιάς — την εποχή που η τότε ηθοποιός λάτρευε τα φορέματα σε jewel tones και τα κομψά wrap dresses.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη σειρά «Suits», ήταν «τακτική επισκέπτρια» στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, παρακολουθώντας, μεταξύ άλλων, επιδείξεις των Tory Burch, Peter Som, Wes Gordon και Misha Nonoo.

Meghan Markle makes her Paris Fashion Week debut at Balenciaga show in chic all-white ensemble https://t.co/lCKJc7KI1G pic.twitter.com/5fbE6FUMKY — Page Six (@PageSix) October 4, 2025

Μετά τον γάμο της με τον Πρίγκιπα Χάρι και την δραστηριοποίησή της σε φιλανθρωπικά έργα, η Δούκισσα του Σάσσεξ έχει απομακρυνθεί από τα fashion events, επιλέγοντας μια πιο χαμηλών τόνων παρουσία.

Το βράδυ της Παρασκευής (3/10), όμως, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της μόδας, δίπλα σε μεγάλους αστέρες όπως η Anne Hathaway και η Lauren Sánchez Bezos, για να παρακολουθήσει τη συλλογή Άνοιξη 2026 του Pierpaolo Piccioli για τον οίκο Balenciaga.

Μένει να δούμε αν η Δούκισσα θα παραμείνει στο Παρίσι για να παρακολουθήσει την πρεμιέρα του Matthieu Blazy για τον οίκο Chanel ή αν θα κάνει ακόμη μια απρόσμενη εμφάνιση σε κάποιο από τα επερχόμενα fashion shows της εβδομάδας.

