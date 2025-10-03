Η Τζέσικα Άλμπα φτιάχνει κεφτεδάκια με τζατζίκι

Η Τζέσικα Άλμπα στο γκαλά «Γυναίκες στον Κινηματογράφο» του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας, στο πλαίσιο του 78ου διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου, στην Αντίμπ της νότιας Γαλλίας, την Πέμπτη 15 Μαΐου 2025.

Η Τζέσικα Άλμπα αποφάσισε να δοκιμάσει...την τύχη της στην ελληνική κουζίνα αφού μαγείρεψε κεφτεδάκια με σπιτικό τζατζίκι και σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι και φέτα.

Η 44χρονη ηθοποιός μοιράστηκε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, ένα βίντεο με την συνταγή αλλά και την διαδικασία μαγειρέματος του ελληνικού γεύματος.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DPWtN5JFXkS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

