Η Τζέσικα Άλμπα φτιάχνει κεφτεδάκια με τζατζίκι
Η 44χρονη ηθοποιός μοιράστηκε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, ένα βίντεο με την συνταγή αλλά και την διαδικασία μαγειρέματος του ελληνικού γεύματος
Η Τζέσικα Άλμπα αποφάσισε να δοκιμάσει...την τύχη της στην ελληνική κουζίνα αφού μαγείρεψε κεφτεδάκια με σπιτικό τζατζίκι και σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι και φέτα.
Η 44χρονη ηθοποιός μοιράστηκε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, ένα βίντεο με την συνταγή αλλά και την διαδικασία μαγειρέματος του ελληνικού γεύματος.
Δείτε το βίντεο:
