Μέγκαν Μάρκλ: H Δούκισσα του Σάσεξ «μένει από χρήματα» και επιστρέφει στο σινεμά

Η Δούκισσα του Σάσεξ συμμετέχει στην ταινία Close Personal Friends, ενώ πηγές μιλούν για επαγγελματική αστάθεια και πιθανή οικονομική πίεση.

Η Μέγκαν Μαρκλ φτάνει στο Paley Honors Fall Gala την Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024, στο Beverly Wilshire Hotel στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

Η Μέγκαν Μάρκλ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με cameo στη ρομαντική κομεντί Close Personal Friends, που γυρίζεται στην Καλιφόρνια. Εμφανίστηκε στο σετ χαμογελαστή, με μπλε ριγέ πουκάμισο, λευκό τζιν και σκούρα γυαλιά, δείχνοντας άνεση στον φακό. Η ταινία, παραγωγής Amazon MGM Studios, έχει πρωταγωνιστές τους Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid και Henry Golding, και αφηγείται την ιστορία δύο ζευγαριών που γίνονται φίλοι στις διακοπές.

Σίγουρα, όμως, η επιστροφή της Δούκισσας αιφνιδίασε. Η ίδια είχε δηλώσει το 2022 στο Variety πως δεν σκοπεύει να ξαναπαίξει, ενώ στο παρελθόν είχε αναφέρει ότι ολοκλήρωσε τον κύκλο της με το Suits μετά τα 100 επεισόδια. Σήμερα, όμως, υποδύεται τον εαυτό της σε μια περιορισμένη εμφάνιση που αρκετοί χαρακτηρίζουν «περίεργη επιλογή» για ένα restart με αυξημένη δημοσιότητα.

Πηγές με γνώση των σχεδιασμών του ζευγαριού επιμένουν ότι η υποκριτική δεν υπήρχε στο τραπέζι των επαγγελματικών σχεδίων. «Αυτό δεν ήταν στο πλάνο», σχολίασε πηγή, προσθέτοντας ότι η κίνηση ενδέχεται να αντανακλά οικονομική στενότητα. Το lifestyle του ζευγαριού – μεγάλη κατοικία και ιδιωτική ασφάλεια – εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 4 εκατ. δολάρια τον χρόνο.

Θέμα χρημάτων ή καριέρας;

Την ίδια ώρα, άλλοι υπενθυμίζουν ότι ο πρίγκιπας Χάρι δώρισε 1,1 εκατ. λίρες στο BBC Children in Need και μαζί με τη Μέγκαν Μάρκλ ενίσχυσαν δράσεις στην Τζαμάικα μετά τον τυφώνα Melissa. Όπως λένε όσοι βρίσκονται κοντά τους, το ζήτημα ίσως δεν είναι η έλλειψη κεφαλαίων αλλά η αδυναμία διαμόρφωσης σταθερής επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Τους τελευταίους μήνες, η Μαρκλ εμφανίστηκε σε πολλούς ρόλους: από reality και podcasting μέχρι fashion εμφανίσεις, brand-building και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Κύκλοι στο Hollywood παρατηρούν ότι οι αλλεπάλληλες αλλαγές θολώνουν το μήνυμα του προσωπικού της brand. Η συνεργασία με το Netflix, παρά το αρχικό ενδιαφέρον με το Harry & Meghan το 2022, δεν είχε την αναμενόμενη συνέχεια. Παραγωγές όπως The Heart of Invictus και Polo δεν απέδωσαν, ενώ project ανάλογου βεληνεκούς δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει.

Ανοίγματα σε διαφορετικούς τομείς

Το cameo στην Close Personal Friends έρχεται λίγο μετά το πέρασμά της από τον χώρο της μόδας, με παρουσία στο Balenciaga show στο Παρίσι και εμφάνιση στο εξώφυλλο του Harper’s Bazaar. Στελέχη του χώρου σχολιάζουν ότι η ταχύτητα με την οποία μετακινείται ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους καταγράφει μια προσπάθεια αναζήτησης νέας ισορροπίας - ή απλώς προσαρμογής στα δεδομένα.

Όπως αναφέρουν όσοι βρίσκονται κοντά στο ζευγάρι, η υπόθεση μοιάζει λιγότερο με «επιστροφή στις ρίζες» και περισσότερο με προσπάθεια να βρεθεί τι μπορεί να λειτουργήσει. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «όταν τίποτα δεν αποδίδει, δοκιμάζεις τα πάντα».

Η εμφάνιση της Μαρκλ ως… Μέγκαν Μάρκλ μπορεί να μην αποτελεί καλλιτεχνική πρόκληση, όμως αποτελεί μία κίνηση αυτοδιαφήμισης. Το αν θα σηματοδοτήσει νέα αρχή ή απλώς ακόμη ένα πέρασμα σε μια σειρά από άδοξες δοκιμές, μένει να φανεί.

