Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφει στην υποκριτική μετά από οκτώ χρόνια - Ο ρόλος που θα ενσαρκώσει

Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει στην υποκριτική για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια με ένα ρόλο σε κωμωδία... όπου θα υποδυθεί τον εαυτό της

Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφει στην υποκριτική μετά από οκτώ χρόνια - Ο ρόλος που θα ενσαρκώσει

Η Μέγκαν Μαρκλ

AP
Η Μέγκαν Μαρκλ είναι έτοιμη να επιστρέψει στην υποκριτική οκτώ χρόνια αφότου άφησε το Χόλιγουντ για να γίνει μέλος της βασιλικής οικογένειας. Τώρα πρόκειται να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ταινία μαζί με τους Lily Collins , Brie Larson και Jack Quaid. Η Μέγκαν αναμένεται να υποδυθεί μάλιστα τον εαυτό της στην ταινία Close Personal Friends, η οποία ακολουθεί δύο ζευγάρια όπου το ένα είναι διάσημο και το άλλο όχι.

Πηγή από τον κύκλο της δήλωσε στην εφημερίδα The Sun: «Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή για τη Mέγκαν καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της σε αυτό που πραγματικά αγαπά». «Έχει δεχθεί πλήθος προσφορών, αλλά αυτή της φάνηκε σωστή. Ο πρίγκιπας Χάρι είναι, φυσικά, πραγματικά υποστηρικτικός και απλά θέλει η Μέγκαν να κάνει ό,τι της φέρνει χαρά».

Η Μέγκαν είναι περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της ως Ρέιτσελ Ζέιν στην επιτυχημένη αμερικανική τηλεοπτική σειρά Suits, αλλά είχε επίσης ρόλους στο Χόλιγουντ στις ταινίες Horrible Bosses, Get Him To The Greek και Remember Me. Ο Χάρι και η Μέγκαν παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά τους ως μέλη της βασιλικής οικογένειας το 2020 και μετακόμισαν στις ΗΠΑ.

πρίγκιπας-χάρι-μέγκαν-μαρκλ

Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ

AP

Η Δούκισσα του Σάσεξ είχε ισχυριστεί στο παρελθόν ότι δυσκολευόταν να βρει ρόλους στην υποκριτική στα πρώτα χρόνια της καριέρας της. Είπε ότι λάμβανε μέρος σε πολλές οντισιόν, αλλά οι σκηνοθέτες την απέρριπταν τακτικά - κάτι που ήταν «αρκετό για να μειώσει την αυτοεκτίμησή σου».

Η Μέγκαν ήταν κάποτε «κορίτσι του χαρτοφύλακα» – ένα από τα μοντέλα που κρατούν τις βαλίτσες γεμάτες μετρητά – στην αμερικανική έκδοση του Deal Or No Deal. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η πρώην γαλαζοαίματη μπορεί να δυσκολεύεται να βρει «πού ταιριάζει πραγματικά», καθώς προσπαθεί να συνδυάσει το ρόλο της ως μητέρα, τις δημόσιες ομιλίες της και τις φιλοδοξίες της στον κόσμο της μόδας.

Σε ένα πρόσφατο podcast παραδέχθηκε πάντως ότι «μερικές φορές» της έλειπε η υποκριτική. Το 2015 έγραψε σε μια ανάρτηση στο blog της για το πώς ο ρόλος της στην ταινία Suits άλλαξε τη ζωή της για πάντα, λέγοντας με ενθουσιασμό: «Θυμάμαι εκείνη την ημέρα σαν να ήταν χθες. Με πονάνε ακόμα τα μάγουλά μου από το πόσο δυνατά χαμογελούσα».

Αλλά καθώς η σχέση της με τον Χάρι απογειώθηκε και δημοσιοποιήθηκε προς το τέλος του 2016, ο ρόλος της στο Suits έγινε επισφαλής. Ο καταξιωμένος βιογράφος Τομ Μπάουερ έγραψε στο βιβλίο του του 2022 με τίτλο «Εκδίκηση: Μέγκαν, Χάρι και ο πόλεμος μεταξύ των Ουίνδσορ» ότι ο συγγραφέας Άαρον Κορς σχεδίαζε να την ξεγράψει στο τέλος της σεζόν του 2017.

Λαμβάνοντας υπόψη τη νέα της ζωή ως μέλος της βασιλικής οικογένειας και την ανάγκη ανανέωσης της σειράς, σχεδίαζε να «διώξει» από τη Νέα Υόρκη τη Ρέιτσελ, τον χαρακτήρα της Μέγκαν. Ο Μπάουερ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε συνομιλίες με 80 άτομα που γνώριζαν προσωπικά τον Χάρι και τη Μέγκαν, έγραψε ότι αφού ο ατζέντης της, Νικ Κόλινς, άκουσε τα νέα, «δεν τον ενθάρρυνε».

meghan-suit.jpg

Σκηνή από τη σειρά The Suits

Έγραψε: «Κανένας παραγωγός ταινιών δεν της προσέφερε σημαντικούς ρόλους και κανένας σοβαρός σκηνοθέτης του Χόλιγουντ δεν μίλησε για τη συμμετοχή της Μέγκαν στην ταινία ή την τηλεοπτική σειρά του. Όπως ακριβώς φοβόταν, η καριέρα της στην υποκριτική σταμάτησε. Το εισόδημά της μετά το 2017 θα μειωνόταν κατακόρυφα».

Η Μέγκαν εγκαινιάζει νέα σελίδα, καθώς ο σύζυγός της, πρίγκιπας Χάρι, έγραψε ένα δοκίμιο για την Ημέρα Μνήμης σχετικά με τα «αστεία» και τη «θάρρος» που τον κάνουν περήφανο που είναι Βρετανός. Ο Δούκας του Σάσεξ εξέφρασε την υπερηφάνειά του για το «στωικό πνεύμα» αυτοσαρκασμού και το χιούμορ «που έχουμε εμείς οι Βρετανοί» και είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «θα είναι πάντα η χώρα που υπηρέτησα με υπερηφάνεια», παρά το γεγονός ότι έφυγε για τις ΗΠΑ το 2020.

Είπε ότι «τα αστεία της ακαταστασίας, του κλαμπ, της παμπ, των κερκίδων» είναι «τα πράγματα που μας κάνουν Βρετανούς» και «τα λατρεύω». Ο πρίγκιπας Χάρι αναφέρθηκε επίσης στο προνόμιο να υπηρετεί δίπλα σε στρατιώτες από τις τέσσερις γωνιές του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά προειδοποίησε πόσο εύκολο είναι για τους βετεράνους να ξεχαστούν «μόλις βγει η στολή».

Κάλεσε τους ανθρώπους να θυμούνται «όχι μόνο τους πεσόντες, αλλά και τους ζωντανούς» που φέρουν το «βάρος του πολέμου» και τους προέτρεψε να χτυπήσουν τις πόρτες των βετεράνων και να «ενωθούν μαζί τους για ένα φλιτζάνι... ή μια μπύρα» για να ακούσουν τις ιστορίες τους και «να τους υπενθυμίσουν ότι η υπηρεσία τους εξακολουθεί να έχει σημασία».

Σε ένα προσωπικό άρθρο 647 λέξεων με τίτλο «Ο Μποντ, τα Αστεία, η Γενναιότητα: Τι Σημαίνει να Είσαι Βρετανός - Από τον Πρίγκιπα Χάρι», ο Δούκας αναγνώρισε ότι παρόλο που «αυτήν τη στιγμή» ζει στις ΗΠΑ, «η Βρετανία είναι και θα είναι πάντα η χώρα που υπηρέτησα και για την οποία αγωνίστηκα με υπερηφάνεια».

