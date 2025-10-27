Μέγκαν Μαρκλ - Πρίγκιπας Χάρι: Οικογενειακές στιγμές με τα παιδιά τους σε κλίμα Halloween - Εικόνες

Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η δούκισσα του Σάσσεξ με τους διαδικτυακούς της φίλους

Newsbomb

Μέγκαν Μαρκλ - Πρίγκιπας Χάρι: Οικογενειακές στιγμές με τα παιδιά τους σε κλίμα Halloween - Εικόνες

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι 

AP
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε κλίμα Halloween έχουν μπει η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι, με μία φθινοπωρινή οικογενειακή εξόρμηση γεμάτη χαμόγελα και... κολοκύθες.

Η δούκισσα του Σάσεξ μοιράστηκε την Κυριακή (26/10) στο Instagram ένα τρυφερό βίντεο με τον 6χρονο Άρτσι και τη 4χρονη Λίλιμπετ να διαλέγουν τις δικές τους κολοκύθες. Δίπλα τους, η Μέγκαν και ο Χάρι κρατιούνταν χέρι-χέρι, απολαμβάνοντας τη στιγμή, καθώς ο Άρτσι έτρεχε γεμάτος ενθουσιασμό ανάμεσα στα χωράφια.

Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο, ο μικρός Άρτσι εξερευνά έναν λαβύρινθο από καλαμπόκια, ενώ η Μέγκαν, φαίνεται να τραβά τη Λίλιμπετ με ένα καροτσάκι γεμάτο κολοκύθες — μια σκηνή βγαλμένη από κινηματογραφικό φθινοπωρινό «παραμύθι».

https://www.instagram.com/reel/DQSJErnkno3/

Ο πρίγκιπας Χάρι απαθανατίστηκε την ώρα που σκάλιζε με χαμόγελο ένα πρόσωπο στην κολοκύθα του, περιστοιχισμένος από φίλους. «Καλή Κυριακή», έγραψε η Μέγκαν στη λεζάντα, συνοδεύοντας το βίντεο με το κλασικό «California Dreamin’» των The Mamas & the Papas.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μέγκαν μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές οικογενειακής θαλπωρής στα social media. Τον Ιούνιο, είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από μια επίσκεψη στο Disneyland με τον Χάρι και τα παιδιά, όπου οι τέσσερίς τους, με αυτιά Mickey Mouse, χαμογελούσαν μπροστά στο νησί του Τομ Σόγιερ.

Σε άλλα στιγμιότυπα, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ συναντούσαν την Έλσα από το Frozen και απολάμβαναν βόλτες στα «Buzz Lightyear Astro Blasters, Star Wars: Rise of the Resistance και Radiator Springs Racers».

Πρόσφατα, η Μέγκαν μοιράστηκε και τη πρωινή ρουτίνα της με τα παιδιά, αποκαλύπτοντας πως ξεκινά τη μέρα της με μουσική και ένα αρωματικό κερί για να δημιουργήσει θετική ενέργεια στο σπίτι.

Η οικογένεια ζει στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια από το 2020, αφήνοντας πίσω τη βασιλική ζωή για μία πιο αυθεντική και οικογενειακή καθημερινότητα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρωσία: Διεθνής ποδοσφαιριστής στο επίκεντρο απόπειρας απαγωγής - Ξέφυγε την τελευταία στιγμή

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Ανώγεια - Καίει κοντά σε σπίτια

16:01LIFESTYLE

Χιου Τζάκμαν: Πρώτη εμφάνιση με τη νέα του σύντροφο στο κόκκινο χαλί ένα χρόνο μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους - Η φιλία που ξεκίνησε από το Broadway και έγινε έρωτας

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο υπερόπλο της Ρωσίας: Ο «ανίκητος» πυρηνικός πύραυλος με τον οποίο ο Πούτιν μπορεί να διαλύσει τη Νέα Υόρκη

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Το «Θαύμα της Ερήμου» στη Σαουδική Αραβία: Ο σιδηρόδρομος των 7 δισ. που αλλάζει τη Μέση Ανατολή

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Πύραυλος Burevestnik: Η Νορβηγία εντόπισε την περιοχή εκτόξευσης του νέου όπλου της Ρωσίας

15:54ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σου κόψουμε το κεφάλι και θα το κρεμάσουμε στο μπαλκόνι» - 80χρονη αντιμετώπισε συμμορία που θέλησε να την εξαπατήσει δια τηλεφώνου

15:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών με 60 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ - 400 νέοι βιβλιοθηκονόμοι

15:50ΕΘΝΙΚΑ

H ελληνική σημαία με τον Άη Γιώργη που γιορτάζει σήμερα και το 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων 

15:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: Τα απόνερα του clasico - Οι «καυτές» ατάκες στο επεισόδιο Βινίσιους με Γιαμάλ

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Κοινή επιστολή 57 μεγάλων διεθνών μουσείων για τη διάρρηξη - Απειλή για τη «θεμελιώδη αποστολή» τους

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Με αυτοκρατορικές τιμές, αλλά χωρίς μεγαλοπρέπεια η υποδοχή Τραμπ στην Ιαπωνία

15:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Sabaton & Helloween: Το Release Athens 2026 παρουσιάζει δύο κορυφαίες ημέρες σκληρού ήχου

15:41ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία κυματίζει και φέτος στο Καλπάκι

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Ρουμανική συμμορία που βίαζε γυναίκες καταδικάστηκε σε φυλάκιση

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αύριο - Πώς θα κινηθούν τα μέσα

15:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR κατά της διαιτησίας: «Δεν επιθυμούμε ο Τζήλος να ορισθεί ξανά σε αγώνα μας»

15:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

"Όταν έκλαψε ο Νίτσε": η sold out παράσταση μετακομίζει στο Θέατρο Πορεία

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Σκότωσε τη μητέρα της, την έκρυψε στο πλυντήριο και με εικόνες AI την έδειχνε ζωντανή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάκης Βορίδης: Το καθοριστικό λάθος του στη νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την δολοφονία του «Πάσαρη» στο Έλος -  «Τον είδαμε κάτω, του έκαναν μαλάξεις, αλλά ήταν τελειωμένα τα πράγματα»

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού - Πώς έγινε το έγκλημα

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπιόρν Άντρεσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» - Ο «Θάνατος στην Βενετία», ο Βισκόντι και η «ταμπέλα» που τον «στοίχειωσε» σε όλη του τη ζωή

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

15:54ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σου κόψουμε το κεφάλι και θα το κρεμάσουμε στο μπαλκόνι» - 80χρονη αντιμετώπισε συμμορία που θέλησε να την εξαπατήσει δια τηλεφώνου

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Αποστολή εξετελέσθη»: Αγόρι που το πέταξαν από τον 10 όροφο κτιρίου μπορεί να τρέχει, να πηδάει και να κολυμπάει ξανά

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων χαρίζει σχεδόν όλη την περιουσία του – Η ιστορία που συγκινεί

11:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει βροχές και καταιγίδες το «ψυχρό μέτωπο» - Πώς θα κυλήσει η 28η Οκτωβρίου

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Εφαρμόστε επιτέλους τον Νόμο για την προστασία των ζώων»: Έκκληση της Ειδικής Γραμματείας στο Newsbomb για «ενεργοποίηση» της ΕΛ.ΑΣ.

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντα από τον εμπρησμό στην έκθεση αυτοκινήτων - «Ήταν τρία άτομα με κουκούλες και μάσκες», λέει ο ιδιοκτήτης

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Το «Θαύμα της Ερήμου» στη Σαουδική Αραβία: Ο σιδηρόδρομος των 7 δισ. που αλλάζει τη Μέση Ανατολή

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βόρεια Ήπειρο ο Κώστας Καραμανλής: Απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο υπερόπλο της Ρωσίας: Ο «ανίκητος» πυρηνικός πύραυλος με τον οποίο ο Πούτιν μπορεί να διαλύσει τη Νέα Υόρκη

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ