Μέγκαν Μαρκλ - Πρίγκιπας Χάρι: Οικογενειακές στιγμές με τα παιδιά τους σε κλίμα Halloween - Εικόνες

Σε κλίμα Halloween έχουν μπει η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι, με μία φθινοπωρινή οικογενειακή εξόρμηση γεμάτη χαμόγελα και... κολοκύθες.

Η δούκισσα του Σάσεξ μοιράστηκε την Κυριακή (26/10) στο Instagram ένα τρυφερό βίντεο με τον 6χρονο Άρτσι και τη 4χρονη Λίλιμπετ να διαλέγουν τις δικές τους κολοκύθες. Δίπλα τους, η Μέγκαν και ο Χάρι κρατιούνταν χέρι-χέρι, απολαμβάνοντας τη στιγμή, καθώς ο Άρτσι έτρεχε γεμάτος ενθουσιασμό ανάμεσα στα χωράφια.

Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο, ο μικρός Άρτσι εξερευνά έναν λαβύρινθο από καλαμπόκια, ενώ η Μέγκαν, φαίνεται να τραβά τη Λίλιμπετ με ένα καροτσάκι γεμάτο κολοκύθες — μια σκηνή βγαλμένη από κινηματογραφικό φθινοπωρινό «παραμύθι».

https://www.instagram.com/reel/DQSJErnkno3/

Ο πρίγκιπας Χάρι απαθανατίστηκε την ώρα που σκάλιζε με χαμόγελο ένα πρόσωπο στην κολοκύθα του, περιστοιχισμένος από φίλους. «Καλή Κυριακή», έγραψε η Μέγκαν στη λεζάντα, συνοδεύοντας το βίντεο με το κλασικό «California Dreamin’» των The Mamas & the Papas.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μέγκαν μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές οικογενειακής θαλπωρής στα social media. Τον Ιούνιο, είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από μια επίσκεψη στο Disneyland με τον Χάρι και τα παιδιά, όπου οι τέσσερίς τους, με αυτιά Mickey Mouse, χαμογελούσαν μπροστά στο νησί του Τομ Σόγιερ.

Meghan Markle, Prince Harry enjoy fall-filled day at the pumpkin patch with their kids https://t.co/W716DiMcYu pic.twitter.com/X258zguKth

— Page Six (@PageSix) October 26, 2025



Σε άλλα στιγμιότυπα, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ συναντούσαν την Έλσα από το Frozen και απολάμβαναν βόλτες στα «Buzz Lightyear Astro Blasters, Star Wars: Rise of the Resistance και Radiator Springs Racers».

Πρόσφατα, η Μέγκαν μοιράστηκε και τη πρωινή ρουτίνα της με τα παιδιά, αποκαλύπτοντας πως ξεκινά τη μέρα της με μουσική και ένα αρωματικό κερί για να δημιουργήσει θετική ενέργεια στο σπίτι.

Η οικογένεια ζει στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια από το 2020, αφήνοντας πίσω τη βασιλική ζωή για μία πιο αυθεντική και οικογενειακή καθημερινότητα.

