Μέγκαν Μαρκλ - Πρίγκιπας Χάρι: Ρομαντικό δείπνο για... δύο σε δημοφιλές στέκι της Νέας Υόρκης

Το ζευγάρι πέρασε το Σαββατοκύριακό του στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της παρουσίας τους στην εκδήλωση «Project Healthy Mind Gala» που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (9/10)

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι απόλαυσαν ένα ρομαντικό ραντεβού στο εστιατόριο Chez Margaux της Νέας Υόρκης το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ έδειχναν ευδιάθετοι καθώς αποχωρούσαν από το αγαπημένο στέκι πολλών αστέρων του Χόλιγουντ, όπως της Τέιλορ Σουίφτ.

Η Μαρκλ επέλεξε ένα κομψό στράπλες φόρεμα, ενώ ο Χάρι φόρεσε μπλε κοστούμι με λευκό πουκάμισο. Ο τραγουδιστής Έντ Σίραν εντοπίστηκε επίσης στο πολυτελές εστιατόριο το ίδιο βράδυ, αν και δεν έχει γίνει γνωστό αν δειπνούσε με το ζευγάρι ή με τη δική του παρέα.

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο Πρίγκιπας Χάρι πέρασαν το Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη, μετά την κοινή τους εμφάνιση στην εκδήλωση «Project Healthy Mind Gala» την περασμένη Πέμπτη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το ζευγάρι τιμήθηκε με το βραβείο «Ανθρωπιστές της Χρονιάς» για το έργο του μέσω του ιδρύματος «Archewell Foundation», το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου ψηφιακού κόσμου για τους νέους και τις οικογένειές τους.

Την επόμενη ημέρα, η Μαρκλ και ο Χάρι παρακολούθησαν το Project Healthy Minds World Mental Health Day Festival και αργότερα γευμάτισαν με τη φίλη τους, Σερένα Γουίλιαμς, στο SoHo House.

Η Δούκισσα του Σάσσεξ και η διάσημη τενίστρια γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στο Super Bowl του 2010 στο Μαϊάμι, αλλά η φιλική τους σχέση ξεκίνησε το 2014.

Οι αλλεπάλληλες δημόσιες εμφανίσεις τους έρχονται λίγο μετά τις φήμες επανασύνδεσης του πρίγκιπας Χάρι με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο και το ενδεχόμενο επιστροφής τους στην Αγγλία.

Το ζευγάρι παραμένει σε απόσταση από τη βασιλική οικογένεια από το 2020, όταν παραιτήθηκε από τα επίσημα καθήκοντά του και μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτοτε, οι δυο τους έχουν μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία τους στη βασιλική ζωή μέσα από συνεντεύξεις, βιβλία και τηλεοπτικά πρότζεκτ.

