Μέγκαν Μαρκλ: Σπάνιο βίντεο της κόρης της ανήρτησε στα social media

Ένα σπάνιο βίντεο και φωτογραφία που απεικονίζεται η 4χρονη κόρη της, πριγκίπισσα Λίλιμπετ, μοιράστηκε η Μέγκαν Μαρκλ για τη Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού το Σάββατο (11/10).

«Σε όλα τα κορίτσια — αυτός ο κόσμος είναι δικός σας», έγραψε η Μαρκλ σε ανάρτησή της στο Instagram. «Κάντε ό,τι μπορείτε για να προστατεύσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε τη φωνή σας, υποστηρίξτε η μία την άλλη. Εμείς θα κάνουμε το ίδιο για εσάς. Είναι δικαίωμά σας και ευθύνη μας».

«Πάμε κορίτσια! Καλή Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού», πρόσθεσε η Μέγκαν Μαρκλ.

Μαζί με τη λεζάντα αυτή, η δούκισσα του Σάσεξ — η οποία έχει επίσης έναν γιο, τον 6χρονο πρίγκιπα Άρτσι — δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία και ένα βίντεο της Λίλιμπετ.

https://www.instagram.com/p/DPq3wA3Efux/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στη φωτογραφία, η Μαρκλ φορούσε ένα λευκό πουκάμισο με κουμπιά και παντελόνι, ενώ κρατούσε το χέρι της Λίλι, ενώ κοιτούσαν ένα ρυάκι.

Η Λίλι, από την άλλη, φορούσε ένα ροζ σύνολο και μια τσάντα. Τα κόκκινα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε μια ατημέλητη αλογοουρά.

Η νέα ανάρτηση έρχεται μετά την κοινή εμφάνιση της Μαρκλ και του Χάρι στο Project Healthy Mind Gala της Νέας Υόρκης την Πέμπτη, όπου έλαμψαν με ταιριαστά μαύρα κοστούμια.

Η νέα ανάρτηση της Μέγκαν Μαρκλ έρχεται μετά την κοινή εμφάνιση της ίδιας και του πρίγκιπα Χάρι στο Project Healthy Mind Gala της Νέας Υόρκης την Πέμπτη. MediaPunch / BACKGRID

Η Μαρκλ φορούσε ένα βαθύ μπλουζάκι Armani με ταιριαστό παντελόνι και το συμπλήρωνε με ένα βαρύ χρυσό κολιέ. Ο σύζυγός της φορούσε μαύρο κοστούμι και γραβάτα με λευκό πουκάμισο.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε να κρατιέται χέρι-χέρι, με τη Μαρκλ να κοιτάζει με αγάπη τον Χάρι, αναφέρει το pagesix.

Οι μακροχρόνιοι υποστηρικτές της ψυχικής υγείας τιμήθηκαν με το βραβείο «Ανθρωπιστές της Χρονιάς» για τις προσπάθειές τους να κάνουν τον διαδικτυακό κόσμο ασφαλέστερο για τις οικογένειες και τους νέους, μέσω του ιδρύματος Archewell Foundation.

Το ζευγάρι εξέδωσε μια δήλωση πριν από την εμφάνισή του στο γκαλά. «Ως γονείς, μας συγκίνησε η δύναμη των ιστοριών τους και είναι τιμή μας να τους υποστηρίζουμε», δήλωσαν.

«Είμαστε περήφανοι που είμαστε μακροχρόνιοι συνεργάτες του Project Healthy Minds, καθώς συνεργαζόμαστε για να ρίξουμε φως σε ένα από τα πιο επείγοντα ζητήματα της εποχής μας.»

*Με πληροφορίες από pagesix.com

Διαβάστε επίσης