Μέγκαν Μαρκλ: Εγκλωβισμένος σε διαμέρισμα ο πατέρας της εξαιτίας του σεισμού στις Φιλιππίνες

Ο φονικός σεισμός που έπληξε τις Φιλιππίνες είχε ως αποτέλεσμα των θάνατο τουλάχιστον 69 ανθρώπων και των τραυματισμό περισσότερων από 200. 

Newsbomb

Μέγκαν Μαρκλ: Εγκλωβισμένος σε διαμέρισμα ο πατέρας της εξαιτίας του σεισμού στις Φιλιππίνες

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πατέρας της, Τόμας Μαρκλ. 

YouTube - CBS
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εγκλωβισμένος στον 19ο όροφο μιας πολυκατοικίας στις Φιλιππίνες βρέθηκε ο ηλικιωμένος πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ εξαιτίας του φονικότερου σεισμού της τελευταίας δεκαετίας που έπληξε τη χώρα, αποκάλυψε η αποξενωμένη ετεροθαλής αδελφή της Δούκισσας του Σάσεξ.

Ο Τόμας Μαρκλ, ο οποίος μετακόμισε στις Φιλιππίνες νωρίτερα φέτος, παρέμενε εγκλωβισμένος την Τετάρτη (01/10), μετά τον σεισμό μεγέθους 6,9 Ρίχτερ που άφησε δεκάδες νεκρούς, έγραψε η Σαμάνθα Μαρκλ σε μια ανάρτηση στο X για τον 81χρονο πατέρα της.

«Ο πατέρας μου έχει παγιδευτεί στον 19ο όροφο ενός κτιρίου στις Φιλιππίνες μετά από ένα ισχυρό σεισμό, δεν μπορεί να περπατήσει και είναι εγκλωβισμένος», είπε.

«Μέχρι σήμερα είναι καλά και κάνει σχέδια για να βγει από το κτίριο. Φαίνεται ότι είναι ασφαλείς προς το παρόν και ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρές μετασεισμικές δονήσεις. Λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην παγιδευτεί ξανά σε παρόμοια κατάσταση. Ο Θεός να σας ευλογεί και να είστε όλοι ασφαλείς!»

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι μετακόμισε στις Φιλιππίνες για να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τον 58χρονο γιο του, Τόμας Τζούνιορ.

Δεκάδες νεκροί

Ομάδες διάσωσης χρησιμοποίησαν εκσκαφείς και σκύλους για να αναζητήσουν επιζώντες σε κατεστραμμένα σπίτια και άλλα κτίρια που υπέστησαν ζημιές μια ημέρα μετά τον σεισμό που σκότωσε τουλάχιστον 69 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 200.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς οι μετασεισμοί συνεχίστηκαν και την Τετάρτη.

Ο ακριβής αριθμός των αγνοούμενων παραμένει ασαφής, τονίζει η New York Post.

Ο σεισμός ήταν ένας από τους ισχυρότερους που έπληξαν την περιοχή την τελευταία δεκαετία, ενώ η ώρα της σεισμικής δόνησης θεωρείται πως συνέβαλε στον υψηλό αριθμό θυμάτων, καθώς πολλοί κοιμόντουσαν ή βρίσκονταν στα σπίτια τους.

*Με πληροφορίες από New York Post

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:17ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε η ισραηλινή αναχαίτιση του «Στόλου για τη Γάζα» - «Μπλακάουτ» επικοινωνιών σε πολλά πλοία - Live εικόνα

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Δήλωση Ερντογάν για τα F-35 και τη συνάντηση Τραμπ: «Υπενθύμισα ότι του δώσαμε χρήματα»

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Ταξίδεψε από την Κύθνο στη Σίφνο με καγιάκ για να διαμαρτυρηθεί για την ακτοπλοϊκή σύνδεση

21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

NBA: Πέθανε ο Λόρενς Μότεν - Είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Εκατοντάδες ιθαγενείς διαδηλώνουν κατά της βίας στα σύνορα με τη Βενεζουέλα

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ο σπαραγμός του πρώτου εξαδέλφου του νεκρού 53χρονου που έψαχνε για λίρες: «Τον παρέσυραν, ποτέ δεν είχε αναφέρει για θησαυρούς»

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Όραμά μας είναι μια Ελλάδα για όλους, που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Fed: Παραμένει στο διοικητικό συμβούλιο η απολυμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ Λίζα Κουκ

20:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ, Λουτσέσκου: «Δεν είμαστε σε κρίση, κάνετε λες και είμαστε στη ζώνη του υποβιβασμού»

20:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε αυτές τις περιοχές θα πέσει πολύ νερό τις επόμενες ώρες

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Μπιλιράκης και Φαραντούρης φέρνουν στο αμερικάνικο Κογκρέσο τις απειλές κατά της Μονής Σινά

20:18ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Δεν έχει δικαίωμα ακόμα να ασκήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμφώνησαν οι ηγέτες στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη, έπειτα από δύο ώρες αντιπαραθέσεων

20:15LIFESTYLE

Η Γη της Eλιάς spoiler: Πυροβολούν τη Βασιλική και χαροπαλεύει

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Αρτα: Επιβεβαιώνει το αναφυλακτικό σοκ το νοσοκομείο, μετά τη χορήγηση αντιβιωτικού

20:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντέσερς με Γκόου Αχεντ Ινγκς – Εκτός κι ο Πελίστρι

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Από το Νεπάλ μέχρι το Μαρόκο: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις της Gen Z - Εκατοντάδες αστυνομικοί και 20 πολίτες τραυματίστηκαν

20:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Γύρισε εισιτήρια η Μπαρτσελόνα, διαθέσιμα για τους φιλάθλους του Τριφυλλιού

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Μπορακάι: Ρωσικό πλοίο-φάντασμα έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Κοπεγχάγης

19:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Να μην πέσουμε στην παγίδα το ρυθμού τους – Ήρθαμε για το αποτέλεσμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:15ΕΛΛΑΔΑ

Αρτα: Επιβεβαιώνει το αναφυλακτικό σοκ το νοσοκομείο, μετά τη χορήγηση αντιβιωτικού

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατηγορούμενος και ο Νίκος Κοκλώνης για τα εικονικά τιμολόγια - Αποκαλυπτική η δικογραφία

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ο σπαραγμός του πρώτου εξαδέλφου του νεκρού 53χρονου που έψαχνε για λίρες: «Τον παρέσυραν, ποτέ δεν είχε αναφέρει για θησαυρούς»

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα από τον «Στόλο για τη Γάζα»: Σε κατάσταση συναγερμού τα σκάφη - Εντός της ώρας αναμένουν την ισραηλινή επίθεση οι ακτιβιστές

19:06ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα σαρώσουν την Αττική οι καταιγίδες - Τι φέρνει η 48ωρη κακοκαιρία

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Σοβαρό περιστατικό σε κατάστημα ρολογιών — Υπεύθυνος απείλησε πελάτη με όπλο!

20:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε αυτές τις περιοχές θα πέσει πολύ νερό τις επόμενες ώρες

17:52ΚΥΠΡΟΣ

Ελληνικά F- 16 Viper διασχίζουν τον ουρανό της Κύπρου - Πέταξαν πάνω από την παρέλαση - Βίντεο

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Από αλλεργικό σοκ πέθανε η 27χρονη έγκυος - Της χορηγήθηκε αντιβίωση

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: «Χρωστούσε σε όποιον μιλούσε ελληνικά» λέει ο γιος της 62χρονης - «Το αυτοάνοσο μας κατέστρεψε οικονομικά»

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της ζωής: Ισραηλινή γέννησε το παιδί του στρατιώτη συζύγου της που σκοτώθηκε στη Γάζα, 19 μήνες μετά τον θάνατό του

14:06LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ» - Το σχόλιο για την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη - Βίντεο

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοπλοκίες και συνωμοσίες για τη διαδοχή Ερντογάν: Το σκάνδαλο με το ανοικτό μικρόφωνο στον Λευκό Οίκο, οι δηλώσεις Φιντάν, το πήραμε τα αρ...α μας και η απόλυση του δημοσιογράφου

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

17:55LIFESTYLE

Γυμνή στη Νέα Υόρκη η Δήμητρα Ματσούκα: Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram

19:44LIFESTYLE

Μέγκαν Μαρκλ: Εγκλωβισμένος στον 19ο όροφο πολυκατοικίας ο πατέρας της εξαιτίας του φονικού σεισμού στις Φιλιππίνες

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το «Δέντρο της Χρονιάς» για το 2025 και μεγαλώνει στην «καρδιά» της Γλασκώβης

18:13ΕΛΛΑΔΑ

«Μας σημάδευαν με όπλο» – Σοκαριστική καταγγελία πυροσβεστών για επίθεση σε φωτιά στον Ασπρόπυργο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ