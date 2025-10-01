Μέγκαν Μαρκλ: Εγκλωβισμένος σε διαμέρισμα ο πατέρας της εξαιτίας του σεισμού στις Φιλιππίνες

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πατέρας της, Τόμας Μαρκλ.

Εγκλωβισμένος στον 19ο όροφο μιας πολυκατοικίας στις Φιλιππίνες βρέθηκε ο ηλικιωμένος πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ εξαιτίας του φονικότερου σεισμού της τελευταίας δεκαετίας που έπληξε τη χώρα, αποκάλυψε η αποξενωμένη ετεροθαλής αδελφή της Δούκισσας του Σάσεξ.

Ο Τόμας Μαρκλ, ο οποίος μετακόμισε στις Φιλιππίνες νωρίτερα φέτος, παρέμενε εγκλωβισμένος την Τετάρτη (01/10), μετά τον σεισμό μεγέθους 6,9 Ρίχτερ που άφησε δεκάδες νεκρούς, έγραψε η Σαμάνθα Μαρκλ σε μια ανάρτηση στο X για τον 81χρονο πατέρα της.

«Ο πατέρας μου έχει παγιδευτεί στον 19ο όροφο ενός κτιρίου στις Φιλιππίνες μετά από ένα ισχυρό σεισμό, δεν μπορεί να περπατήσει και είναι εγκλωβισμένος», είπε.

I wish to extend our deep gratitude to everyone expressing concern about my father. Thank you. As of today he is OK , and making plans to get out out of that building. They seem to be safe for now, and hopefully there will be no serious aftershocks. Provisions are being made so… — Samantha Markle (@BabesMatrix) October 1, 2025

«Μέχρι σήμερα είναι καλά και κάνει σχέδια για να βγει από το κτίριο. Φαίνεται ότι είναι ασφαλείς προς το παρόν και ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρές μετασεισμικές δονήσεις. Λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην παγιδευτεί ξανά σε παρόμοια κατάσταση. Ο Θεός να σας ευλογεί και να είστε όλοι ασφαλείς!»

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι μετακόμισε στις Φιλιππίνες για να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τον 58χρονο γιο του, Τόμας Τζούνιορ.

Δεκάδες νεκροί

Ομάδες διάσωσης χρησιμοποίησαν εκσκαφείς και σκύλους για να αναζητήσουν επιζώντες σε κατεστραμμένα σπίτια και άλλα κτίρια που υπέστησαν ζημιές μια ημέρα μετά τον σεισμό που σκότωσε τουλάχιστον 69 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 200.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς οι μετασεισμοί συνεχίστηκαν και την Τετάρτη.

Ο ακριβής αριθμός των αγνοούμενων παραμένει ασαφής, τονίζει η New York Post.

Ο σεισμός ήταν ένας από τους ισχυρότερους που έπληξαν την περιοχή την τελευταία δεκαετία, ενώ η ώρα της σεισμικής δόνησης θεωρείται πως συνέβαλε στον υψηλό αριθμό θυμάτων, καθώς πολλοί κοιμόντουσαν ή βρίσκονταν στα σπίτια τους.

