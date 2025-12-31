Σκόνη στο εσωτερικό του καλοριφέρ: Πώς να το καθαρίσετε σε δευτερόλεπτα

Ο καθαρισμός της σκόνης από το καλοριφέρ μπορεί να γίνει πιο απλός από ποτέ με αυτό το κόλπο καθαρισμού. Στην προσπάθειά σας να διατηρήσετε καθαρό και τακτοποιημένο το σπίτι σας, μπορεί να ξεχάσετε ορισμένα σημεία, όπου παγιδεύεται σκόνη και βρωμιά.

Πώς να καθαρίσετε τη βρωμιά και τη σκόνη από το καλοριφέρ μέσα σε δευτερόλεπτα

Εάν έχετε καλοριφέρ με σχάρα στο πάνω μέρος, η σκόνη μπορεί να παγιδευτεί στο εσωτερικό της συσκευής με την πάροδο του χρόνου. Ακόμη κι αν το καλοριφέρ σας είναι επίπεδο, υπάρχει ακόμα αρκετός χώρος μεταξύ του θερμαντήρα και του τοίχου για να συσσωρευτεί βρωμιά και σκόνη. Αλλά πώς μπορείτε να εισχωρήσετε στο εσωτερικό ή πίσω από τη συσκευή που είναι τοποθετημένη στον τοίχο για να την καθαρίσετε;

Σύμφωνα με μια γυναίκα στο TikTok, υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να το κάνετε χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο που πιθανότατα έχετε ήδη στο σπίτι σας. Η χρήστης του TikTok, γνωστός ως Washy_Wash, είπε ότι το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα πιστολάκι μαλλιών και λίγη υπομονή.

Στο βίντεο της, η γυναίκα ακολουθεί τα εξής βήματα:

Πρώτα, βρέχει μια πετσέτα, την στύβει ώστε να είναι υγρή και τη τοποθετεί κάτω από το καλοριφέρ της. Στη συνέχεια, παίρνει το πιστολάκι μαλλιών της και το περνάει κατά μήκος της κορυφής του καλοριφέρ της, μέχρι οι σβώλοι της συσσωρευμένης σκόνης να πέσουν έξω από το κάτω μέρος του θερμαντήρα. Τέλος, καθαρίζει τα υπολείμματα σκόνης με μια πετσέτα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πιστολάκι μαλλιών χωρίς πετσέτα και να σκουπίσετε τη σκόνη αργότερα. Ωστόσο, η υγρή πετσέτα είναι χρήσιμη για να κολλήσει η σκόνη στην επιφάνειά της και να μην διασκορπιστεί με τον αέρα από το πιστολάκι μαλλιών σε άλλα σημεία του χώρου.