«Μαστιγώνει» τις Φιλιππίνες ο σούπερ τυφώνας Ragasa - Βίντεο

«Μαστιγώνει» τις Φιλιππίνες ο σούπερ τυφώνας Ragasa προκαλώντας τεράστια προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι Φιλιππίνες ανέστειλαν τις εργασίες και τα μαθήματα σε ολόκληρη τη Μητροπολιτική Μανίλα και σε μεγάλα τμήματα της χώρας τη Δευτέρα, καθώς ο σούπερ τυφώνας Ragasa κινήθηκε προς το βόρειο Λουζόν, απειλώντας με καταστροφικούς ανέμους και ισχυρές βροχές.

Οι κρατικές μετεωρολογικές αρχές εξέδωσαν την υψηλότερη προειδοποίηση για τυφώνα στις απομακρυσμένες νήσους Babuyan, προτρέποντας τους κατοίκους των χαμηλών και παράκτιων κοινοτήτων να εκκενώσουν τις περιοχές τους πριν από την άφιξη

Typhoon Ragasa continues to strengthen, bringing wind gusts of up to 170 mph and torrential rain to the northern and western areas of the Philippines.



It’s expected to hit southern China midweek. pic.twitter.com/chpaXat4uQ

— BBC Weather (@bbcweather) September 21, 2025



Category 5 level Super-Typhoon #Ragasa is about to slam into #Babuyan Island in the #Philippines

The 1900 inhabitants of the island are bracing for sustained winds of 165+ mph and a catastrophic storm surge of 10 to 20 feet. #Typhoon #TyphoonRagasa #Weather #Pacific pic.twitter.com/aTzvFdCHB1

— SITREP: (@sitrepfubar) September 22, 2025

