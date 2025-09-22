«Μαστιγώνει» τις Φιλιππίνες ο σούπερ τυφώνας Ragasa - Βίντεο
Προβλήματα από καταστροφικούς ανέμους και ισχυρές βροχές
«Μαστιγώνει» τις Φιλιππίνες ο σούπερ τυφώνας Ragasa προκαλώντας τεράστια προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας.
Οι Φιλιππίνες ανέστειλαν τις εργασίες και τα μαθήματα σε ολόκληρη τη Μητροπολιτική Μανίλα και σε μεγάλα τμήματα της χώρας τη Δευτέρα, καθώς ο σούπερ τυφώνας Ragasa κινήθηκε προς το βόρειο Λουζόν, απειλώντας με καταστροφικούς ανέμους και ισχυρές βροχές.
Οι κρατικές μετεωρολογικές αρχές εξέδωσαν την υψηλότερη προειδοποίηση για τυφώνα στις απομακρυσμένες νήσους Babuyan, προτρέποντας τους κατοίκους των χαμηλών και παράκτιων κοινοτήτων να εκκενώσουν τις περιοχές τους πριν από την άφιξη
