Σεισμός στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 69 νεκροί από τα 6,9 ρίχτερ

Ο αριθμός των νεκρών παραμένει “ρευστός”, καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 69 νεκροί από τα 6,9 ρίχτερ
Kατεστραμμένος δρόμος μετά τον σεισμό στην πόλη Μπόγκο
Ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό των 6,9 βαθμών που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες έφτασε τους 69, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας.

Ο αναπληρωτής διοικητής της πολιτικής προστασίας Ράφι Αλεξάντρο δήλωσε στη διάρκεια μιας ενημέρωσης ότι ο αριθμός παραμένει “ρευστός”, καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες.

Ο σεισμός έπληξε περιοχή βόρεια του νησιού Σέμπου την Τρίτη στις 21:59 τοπική ώρα (15.59 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας ζημιές σε κτήρια και δρόμους και διακοπές ρεύματος.

Η τοπική σεισμολογική υπηρεσία προειδοποίησε νωρίτερα για πιθανή «μικρή άνοδο της στάθμης της θάλασσας» και προέτρεψε τους κατοίκους των κεντρικών νησιών Λέιτε, Σέμπου και Μπιλιράν να «μείνουν μακριά από την παραλία και να μην μεταβούν στην ακτή».

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους.

