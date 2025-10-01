Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Τους 20 έφτασαν οι νεκροί – Αγωνία για τους εγκλωβισμένους

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού

Newsbomb

Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Τους 20 έφτασαν οι νεκροί – Αγωνία για τους εγκλωβισμένους
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας του μεγάλου σεισμού που έπληξε την Τρίτη τη νήσο Σεμπού στις Φιλιππίνες, προκαλώντας καταστροφές και διακοπή της ηλεκτροδότησης, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της ασιατικής χώρας.

Δεκατρείς άνθρωποι – εννέα ενήλικοι και τέσσερα παιδιά – έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Μπόγκο και άλλοι τέσσερις στη γειτονική Σαν Ρεμίγιο, σύμφωνα με την εφημερίδα Manila Times.

Τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν κατολίσθηση παρέσυρε τα σπίτια τους στην πόλη Μπόγκο, στο βόρειο τμήμα της νήσου Σεμπού, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αξιωματούχος των σωστικών συνεργείων.

Ο τηλεοπτικός σταθμός ABS-CBN της Μανίλας μετέδωσε ότι τέσσερα πτώματα ανασύρθηκαν από αθλητικό κέντρο που κατέρρευσε στο Σαν Ρεμίγιο, και ένα παιδί σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από συντρίμμια σε άλλο σημείο της πόλης.

Ο σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε βόρεια της νήσου Σεμπού στις 21:59 (τοπική ώρα, 16:59 στην Ελλάδα), προκαλώντας ζημιές σε κτήρια και δρόμους, δήλωσε ο Γουίλσον Ράμος, αξιωματούχος των περιφερειακών υπηρεσιών διάσωσης. «Ενδέχεται να υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια», τόνισε στο AFP.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνονται από το σκοτάδι και τους μετασεισμούς που συνεχίζονται στην περιοχή.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης πως ένα σχολείο και ένα εμπορικό κτήριο κατέρρευσαν στο νησί Μπανταγιάν. Ο σεισμός προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης στο Σεμπού και σε γειτονικά νησιά, επισημαίνουν.

«Ένιωσα ότι θα πέσουμε κάτω. Είναι η πρώτη φορά που βιώνω κάτι τέτοιο», δήλωσε η Άγκνες Μέρτσα, νοσηλεύτρια στο Μπανταγιάν. «Οι γείτονες έφυγαν τρέχοντας. Δύο νεαροί βοηθοί μου κρύφτηκαν κάτω από ένα τραπέζι, όπως είχαν διδαχθεί στους προσκόπους», αφηγήθηκε η 65χρονη στο AFP.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:12ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Τους 20 έφτασαν οι νεκροί – Αγωνία για τους εγκλωβισμένους

02:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2023: Τα οριστικά αποτελέσματα για 61 θέσεις από επιλαχόντες ΥΕ

01:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο 53χρονος από το σπήλαιο – Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

01:24ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ξεκίνησε η απεργία της ΠΝΟ - Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια για 24 ώρες

01:02ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία προτρέπουν τη Χαμάς να δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

00:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Βενέτσια – Άρης 81-85: Θριαμβευτική πρεμιέρα στο Eurocup

00:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη και ρεκόρ στη Wall Street, παρά την απειλή του shutdown

00:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Θρίαμβος της Γαλατά κόντρα στη Λίβερπουλ, «πεντάρες» για Μπάγερν και Ατλέτικο

23:55LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Πέθανε ο πατέρας της και δεν ήταν στην κηδεία»

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: «Ελπίζω ότι η Χαμάς θα δεχτεί το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε ο 53χρονος από το σπήλαιο - Πώς στήθηκε η πολύωρη επιχείρηση της ΕΜΑΚ

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί τελικά ο Τόνι Μπλερ να διοικήσει τη Γάζα; - «Ναι» Τραμπ, αρνήσεις από Παλαιστινίους

23:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102: Δυσκόλεψε τον εαυτό του, αλλά ξεκίνησε με νίκη!

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Λαμία: Νεαρός επιδειξίας αυνανίστηκε μέσα σε αστικό λεωφορείο

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν υπήρχε σημείωμα, δεν μιλήσαμε, οι ασφαλιστικές δεν μας έχουν ενημερώσει», λέει κάτοικος στο Newsbomb

23:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παράνομες οι απελάσεις φιλοπαλαιστίνιων αλλοδαπών φοιτητών - Απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου

23:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπάγερν Μονάχου 87-79: Ναν και Γιούρτσεβεν «καθάρισαν» στην πρεμιέρα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: «Η φυλακή η δικιά μου δεν είναι στα κάγκελα, είναι στο μυαλό», εξομολογείται ο 19χρονος που σκότωσε τον αδελφό του για μια μπλούζα

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι πυρηνικού ατυχήματος στη Ζαπορίζια: Επτά ημέρες χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος - Σταμάτησε να λειτουργεί και βοηθητική γεννήτρια

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: «Η φυλακή η δικιά μου δεν είναι στα κάγκελα, είναι στο μυαλό», εξομολογείται ο 19χρονος που σκότωσε τον αδελφό του για μια μπλούζα

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρδη εκατομμυρίων για το κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια - Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας και το «δεν έχω καμία σχέση» του Νίκου Κοκλώνη

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

18:14LIFESTYLE

Βέφα Αλεξιάδου: Πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική προς 2,2 εκατ. ευρώ - Ποιος την αγόρασε

01:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο 53χρονος από το σπήλαιο – Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

16:00LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Το τραγικό συμβάν που την οδήγησε στο μοναστήρι και η σχέση της με γνωστό ηθοποιό

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Λαμία: Νεαρός επιδειξίας αυνανίστηκε μέσα σε αστικό λεωφορείο

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική δολοφονία στην Ιταλία: Σκότωσε τη γυναίκα του με πέτρα - Νεκρός και ο γιος, σοβαρά τραυματισμένη η κόρη

20:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Στέφανος: Υπάλληλος των ελληνικών αμυντικών συστημάτων ο 38χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς

00:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Θρίαμβος της Γαλατά κόντρα στη Λίβερπουλ, «πεντάρες» για Μπάγερν και Ατλέτικο

10:21WHAT THE FACT

Πολλοί κάνουν αυτό το λάθος όταν φορτίζουν το κινητό - Δείτε πώς αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία αύριο: Πώς θα λειτουργήσουν ΜΜΜ και ταξί - Τα πρώτα και τα τελευταία δρομολόγια

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

21:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τη χώρα τις επόμενες ημέρες -Το «ανώτερο χαμηλό» της Αδριατικής φέρνει μέχρι και χιόνια - Η προειδοποίηση Κολυδά για το 112

22:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας, τα σενάρια που δεν ισχύουν και το βιβλίο που έρχεται

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 40χρονη στην Αττική Οδό: Οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 μέρες στη Λ.Ε.Α. – 18 μήνες χωρίς δίπλωμα

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η «μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» ενός χαρακτήρα των «άκρων και των καταχρήσεων»

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ