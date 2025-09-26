Μέγκαν Μαρκλ: Η νέα της στυλιστική εμφάνιση θύμισε ξανά πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Κέιτ Μίντλετον, η Μέγκαν Μαρκλ τιμά συχνά, μέσα από τις εμφανίσεις της, την αείμνηστη Πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Το Σάββατο συνέχισε αυτή τη στυλιστική παράδοση, φορώντας ένα δαχτυλίδι αξίας 4.000$ εμπνευσμένο από το στυλ της Νταϊάνα

Η Δούκισσα του Σάσεξ συνδύασε το κόσμημα με ένα μπλε αμάνικο φόρεμα Carolina Herrera και ένα δαχτυλίδι από τον αγαπημένο της κοσμηματοπώλη Logan Hollowell, που διαθέτει κεντρική πετρά σε σχήμα αχλαδιού περιτριγυρισμένη από διαμάντια — ένα σχέδιο που θυμίζει το εμβληματικό δαχτυλίδι αρραβώνων της Νταϊάνα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του οίκου, η φεγγαρόπετρα συνδέεται με τη ρωμαϊκή θεά Diana.

Την Τετάρτη, η Μαρκλ πόζαρε σε νέο στιγμιότυπο για τον λογαριασμό Instagram της μάρκας της, As Ever, συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «Καθαρός αέρας, γαλάζιοι ουρανοί και οι πιο γλυκές στιγμές».

Did Meghan Markle just debut her birthday bling? https://t.co/CpxISXaU9d — Us Weekly (@usweekly) September 26, 2025

