Αυτοί είναι 10 έξυπνοι τρόποι να αξιοποιήσουμε ό,τι περίσσεψε από το τραπέζι της Πρωτοχρονιάς

Το τραπέζι της Πρωτοχρονιάς είναι συνήθως πλούσιο, γενναιόδωρο και –σχεδόν πάντα– με περισσεύματα. Την επόμενη μέρα, όταν τα πυροτεχνήματα έχουν σβήσει και το σπίτι επιστρέφει στους κανονικούς του ρυθμούς, το ερώτημα επανέρχεται: Τι κάνουμε όλα αυτά τα φαγητά;

Η απάντηση δεν είναι ούτε «τα πετάμε» ούτε «τα τρώμε όπως είναι», αλλά κάτι πολύ πιο δημιουργικό.

Τα ψητά κρέατα, για παράδειγμα, μεταμορφώνονται εύκολα. Το χοιρινό ή το μοσχάρι που περίσσεψε μπορεί να γίνει γέμιση για σάντουιτς, πίτες ή τορτίγιες, με λίγη μουστάρδα, γιαούρτι ή ένα ελαφρύ ντρέσινγκ. Το κοτόπουλο βρίσκει δεύτερη ζωή σε σαλάτες με πράσινα λαχανικά, ξηρούς καρπούς και εσπεριδοειδή, προσφέροντας ένα πιο ισορροπημένο γεύμα μετά την υπερβολή των γιορτών.

Τα συνοδευτικά έχουν επίσης δυναμική. Οι πατάτες φούρνου μπορούν να κοπούν σε κύβους και να γίνουν βάση για ομελέτα ή frittata. Το ρύζι και τα ζυμαρικά «δένουν» ξανά με λίγο ζωμό ή σάλτσα και αποκτούν νέα υφή. Ακόμα και τα λαχανικά, ψητά ή βραστά, μπορούν να πολτοποιηθούν και να εξελιχθούν σε σούπες ή βελουτέ, ιδανικές για την πρώτη κρύα μέρα του χρόνου.

Όσο για τα τυριά και τα αλλαντικά, δεν χρειάζονται πολλά: Μία πρόχειρη πίτσα, μία τάρτα ή ένα ζεστό τοστ αρκούν για να τα αξιοποιήσουν χωρίς σπατάλη. Τα ψωμιά που μπαγιάτεψαν γίνονται κρουτόν, φρυγανίζονται ή μπαίνουν σε σαλάτες τύπου panzanella.

Πέρα από τη γεύση, υπάρχει και η ουσία. Η σωστή διαχείριση των περισσευμάτων σημαίνει λιγότερα απορρίμματα, οικονομία στο νοικοκυριό και σεβασμό στον κόπο και τα υλικά. Με λίγη φαντασία και απλές τεχνικές, το τραπέζι της Πρωτοχρονιάς δεν τελειώνει τα μεσάνυχτα.