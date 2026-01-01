Χανιά: Νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι – Η σωτήρια επέμβαση των γιατρών

Σημαντική επιτυχία σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου η ομάδα οφθαλμιάτρων κατάφερε να σώσει το μάτι ενός άνδρα ηλικίας 23 ετών, ο οποίος υπέστη σοβαρό διατιτραίνον τραύμα στον κερατοειδή.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εφημερίας, τα ξημερώματα του Σαββάτου, με την επέμβαση να διαρκεί περίπου 2 ώρες, από τη 01:00 έως τις 03:00. Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε επιτυχώς, εξασφαλίζοντας την αποφυγή μόνιμης απώλειας όρασης για τον ασθενή.

Ο Διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το προσωπικό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση της εισαγωγής, αλλά και προς τους χειρουργούς και το προσωπικό της Οφθαλμολογικής Κλινικής για την υποστήριξη στη μετεγχειρητική φροντίδα του ασθενούς.