Μακρόν: «Θα εργαστώ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο» της θητείας μου - Η πρωτοχρονιάτικη δέσμευση

Οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία έχουν προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2027

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Φωτ. Αρχείου - Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του για το νέο έτος προς τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, στις 20 Ιανουαρίου 2025.

Stephane Mahe/ Pool Reuters μέσω ΑΡ
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε την Τετάρτη να εργαστεί μέχρι «το τελευταίο δευτερόλεπτο» της θητείας του εν μέσω μίας παρατεταμένης πολιτικής κρίσης στη χώρα με τις κυβερνήσεις να φεύγουν η μία μετά την άλλη.

Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Στο τέλος του 2026, όταν έρθει η ώρα, θα ξεκινήσει σταδιακά η προεδρική εκστρατεία του 2027 – η πρώτη εδώ και δέκα χρόνια στην οποία δεν θα συμμετάσχω», δήλωσε ο Μακρόν, ο οποίος δεσμεύεται από το γαλλικό Σύνταγμα για μόνο δύο συνεχείς θητείες, και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενο. Ωστόσο δεν είναι απαγορευτική η επιστροφή του στο μέλλον, όπως στην περίπτωση του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ.

Ταυτόχρονα, ο Γάλλος ηγέτης πρόσθεσε ότι θα κάνει τα πάντα «για να διασφαλίσει ότι οι προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν όσο το δυνατόν πιο ήρεμα, ειδικά χωρίς καμία ξένη παρέμβαση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η ένατη πρωτοχρονιάτικη ομιλία του Μακρόν προς τη Γαλλία πριν από τον τελευταίο πλήρη χρόνο της θητείας του.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε την Τετάρτη να εργαστεί μέχρι «το τελευταίο δευτερόλεπτο» της θητείας του.

«Θα είμαι στη δουλειά μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, προσπαθώντας κάθε μέρα να τηρήσω την εντολή που μου εμπιστευτήκατε», είπε στο τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Τα σχόλιά του έγιναν εν μέσω χαμηλών ποσοστών δημοτικότητας στις δημοσκοπήσεις από τότε που ανέλαβε για πρώτη φορά τα καθήκοντά του το 2017, εν μέσω πολιτικού αδιεξόδου, αφού ο κεντρώος συνασπισμός του έχασε την πλειοψηφία του στην Εθνοσυνέλευση.

«Θα κάνω ό,τι μπορώ για να διασφαλίσω ότι οι προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν όσο το δυνατόν πιο ήρεμα, ιδίως χωρίς καμία ξένη παρέμβαση», δήλωσε ο Μακρόν, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Radio France Internationale.

Οι προεδρικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στη Γαλλία τον Απρίλιο του 2027 ή περίπου τον Απρίλιο.

