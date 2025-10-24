Μέγκαν Μαρκλ: Αποκάλυψε τις καθημερινές «ιεροτελεστείες» της με τον πρίγκιπα Χάρι και τα παιδιά τους

Η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε με το κοινό κάποιες απλές και καθημερινές συνήθειες από την οικογενειακή της ζωή, με τον πρίγκιπα Harry και τα παιδιά τους.

Μία από τις καθημερινές «ιεροτελεστείες» που τηρεί η δούκισσα του Σάσσεξ είναι να βάζει κάθε πρωί μουσική. «Το πρώτο πράγμα που κάνω κάθε πρωί είναι να βάζω μουσική στο σπίτι», αποκάλυψε την Τετάρτη, σε μια ζεστή συζήτηση με τη στενή της φίλη, Κόρτνεϊ Αντάμο, στο «Godmothers Bookstore» στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια.

Η Μέγκαν Μαρκλ πρόσθεσε πως δεν αποχωρίζεται ποτέ το φορητό της ηχείο — ούτε ένα αρωματικό κερί — ακόμη και όταν ταξιδεύει. «Πάντα ταξιδεύω με ένα κερί», είπε. «Είμαι πολύ ευαίσθητη στις μυρωδιές και τις συνδέω πάντα με την αίσθηση του σπιτιού».

https://www.instagram.com/reel/DQLS_YMDIGG/

Η Μαρκλ συνομίλησε με την Adamo, γνωστή lifestyle blogger, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου «The Family Home: Inspiring Ideas For A Home Filled With Joy».

Μία από τις αγαπημένες τις συνήθειες, που έχει ενσωματώσει και στην καθημερινότητά της με τα παιδιά — τον εξάχρονο πρίγκιπα Άρτσι και την τετράχρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ — είναι το «rose and thorn», μια μικρή τελετουργία μέσα στην ημέρα για πιο ουσιαστική επικοινωνία.

«Η κόρη μας είναι τεσσάρων, με πολύ δυνατή προσωπικότητα — είναι απίθανη», είπε με χαμόγελο. «Της λέω λοιπόν: “Πες μου, ποιο ήταν το τριαντάφυλλό σου και ποιο το αγκάθι σου σήμερα;” Και εκείνη απαντά: “Η μέρα μου ήταν απλώς υπέροχη!”».

Μια ακόμη οικογενειακή ιεροτελεστία είναι η «κουβέρτα ίασης», ένα δώρο από τη συνιδρύτρια του βιβλιοπωλείου «Godmothers Bookstore», Βικτόρια Τζάκσον. «Όταν κάποιο από τα παιδιά δεν αισθάνεται καλά, ζητά την κουβέρτα για παρηγοριά», ανέφερε η δούκισσα του Σάσσεξ.

Η Μέγκαν και η Κόρτνεϊ γνωρίζονται από τα φοιτητικά τους χρόνια στο Northwestern University, όπου συμμετείχαν στην ίδια αδελφότητα. Η δούκισσα θυμήθηκε ότι επρόκειτο να επιστρέψουν αεροπορικώς στο Σικάγο στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 — ένα ταξίδι που τελικά μετατράπηκε σε οδική διαδρομή 30 ωρών. «Ήταν μια από τις πιο εύθραυστες στιγμές για τη χώρα μας», είπε, «και τότε κατάλαβα πόσο σημαντική είναι η έννοια της κοινότητας».

Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση στο αίθριο του βιβλιοπωλείου, όπου η Μέγκαν προσέφερε στους καλεσμένους Sauvignon Blanc από τη δική της σειρά κρασιών, «As Ever» — μια λεπτομέρεια που, όπως και η ίδια, συνδυάζει απλότητα, φροντίδα και διακριτική κομψότητα.

