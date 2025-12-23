Ηράκλειο: Συγκέντρωση και μηχανοκίνητη πορεία από αγροτοκτηνοτρόφους

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποίησαν τα μέλη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου.

Το ραντεβού δόθηκε για τις 6:30 το απόγευμα της Τρίτης στη γέφυρα Καζαντζίδη, στην Αλικαρνασσό. Από εκεί ξεκίνησε και η μηχανοκίνητη πορεία που αρχικά κατευθύνθηκε προς τα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στη συνέχεια στην Περιφέρεια Κρήτης.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μανώλης Καρκαβάτσος στην κινητοποίηση συμμετείχαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού με την Επιτροπή των μπλόκων. Η κινητοποίηση της Ομοσπονδίας, που εκπροσωπεί μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους, έχει σκοπό να θέσει στο επίκεντρο συγκεκριμένα αιτήματα και διεκδικήσεις.

Μεταξύ άλλων, ζητείται να σταματήσει η κρατική καταστολή και ο αυταρχισμός, καθώς και η παραγραφή όλων των δικογραφιών που αφορούν αγροτικές κινητοποιήσεις, με απόφαση της Βουλής. Παράλληλα, οι αγρότες απαιτούν την άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων από την κυβέρνηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στις κατώτερες εγγυημένες τιμές, ώστε να καλύπτεται το κόστος παραγωγής και να διασφαλίζεται βιώσιμο εισόδημα, καθώς και στη δραστική μείωση του κόστους παραγωγής. Στα αιτήματα περιλαμβάνονται το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/KWh, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση αγροτικών εφοδίων και κατάργηση του ΦΠΑ.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι ζητούν επίσης αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε προϊόντα που πωλούνται κάτω από το κόστος παραγωγής, καθώς και την υλοποίηση αναγκαίων έργων υποδομής, όπως αρδευτικά, αντιπλημμυρικά και αγροτική οδοποιία. Παράλληλα, διεκδικούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή και το κεφάλαιο για όλους τους φυσικούς κινδύνους και τις νόσους.

Μεταξύ των αιτημάτων είναι και η σύνδεση των επιδοτήσεων με την πραγματική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, η κατάργηση ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ για μικρά και πολυτεμαχισμένα αγροτεμάχια, η πληρωμή δεσμευμένων ΑΦΜ, η ολοκλήρωση του Μέτρου 23 και η σωστή λειτουργία του συστήματος Monitoring.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «ελληνοποιήσεις» προϊόντων, να υπάρξει πάγωμα και ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία, ΔΟΥ, τράπεζες και ΔΕΗ, καθώς και να μην περικοπούν πόροι της ΚΑΠ. Στο ίδιο πλαίσιο τίθεται το αίτημα για κατάργηση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής και για άμεσο διπλασιασμό των αγροτικών συντάξεων.

Ως δύο ιδιαίτερα κρίσιμα ζητήματα αναδεικνύονται η ευλογιά στην κτηνοτροφία, με αιτήματα για εμβολιασμό, πλήρη αποζημίωση, αναπλήρωση εισοδήματος και δωρεάν ανασύσταση κοπαδιών, καθώς και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους αγρότες να ζητούν επιστροφή των χρημάτων στους πραγματικούς δικαιούχους και απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών.

Με κάλεσμα προς όλους τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους, η Ομοσπονδία ζητά μαζική παρουσία στη σημερινή κινητοποίηση, τονίζοντας ότι μόνο με πίεση μπορούν να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

