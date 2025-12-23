Αναβολή της «Νύχτας των Ευχών» λόγω καιρού αποφάσισε ο δήμος Αθηναίων

Την αναβολή της «Νύχτας των Ευχών», που είχε προγραμματίσει για αύριο παραμονή των Χριστουγέννων στην πλατεία Κοτζιά, αποφάσισε ο δήμος Αθηναίων, μετά το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ για έντονα καιρικά φαινόμενα την Τετάρτη.

Βασικό χαρακτηριστικό της εκδήλωσης είναι η απελευθέρωση βιοδασπώμενων φαναριών που συμβολίζουν τις ευχές, τις ελπίδες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων δημιουργώντας ένα ολοφώτεινο θέαμα στο νυχτερινό ουρανό της πρωτευούσας.

Όπως ανακοινώθηκε, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στις 18.00.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται την Τετάρτη 24-12-2025.

Το πρώτο κύμα θα επηρεάσει κυρίως το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, καθώς και περιοχές της δυτικής ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ το δεύτερο, ισχυρότερο κύμα, θα σαρώσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας των Χριστουγέννων.

