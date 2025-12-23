Λαοθάλασσα στην Ερμού ενόψει των Χριστουγέννων - Ουρές στα καταστήματα

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό και τα ανοιχτά καταστήματα, χιλιάδες Αθηναίοι αλλά και επισκέπτες βρέθηκαν σήμερα (23/12) από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας.

Η αγορά της Ερμού ήταν ασφυκτικά γεμάτη από νωρίς, με τα καταστήματα να έχουν ικανοποιητική κίνηση καθώς πολλοί έσπευσαν για τις τελευταίες προμήθειες δώρων και να αγοράσουν τα απαραίτητα για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Δείτε βίντεο από την Ερμού που έχει «βουλιάξει» από κόσμο:

Το ωράριο των καταστημάτων

Τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 21:00, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου.

Τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν επίσης με διευρυμένο ωράριο, με τις περισσότερες αλυσίδες να ανοίγουν νωρίς το πρωί και να κλείνουν το βράδυ, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες για προμήθειες τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Όμως, συνιστάται στους καταναλωτές να ελέγξουν τον επίσημο ιστότοπο ή τη σελίδα κοινωνικών δικτύων της αλυσίδας που τους ενδιαφέρει για το ακριβές ωράριο στο κατάστημα της περιοχής σους.

Τα εμπορικά κέντρα (malls) θα παραμείνουν ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας με συνεχές ωράριο (09:00 – 21:00), φιλοξενώντας τόσο καταστήματα λιανικής όσο και χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας. Το ίδιο ισχύει και για τα καταστήματα ρούχων, ηλεκτρονικών, δώρων κ.ά.

Τι αλλάζει την παραμονή των Χριστουγέννων και τι ισχύει για αρτοποιεία