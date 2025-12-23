Χριστούγεννα: Τρεις φορές η χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στη «φάτνη» της Φανερωμένης Χολαργού

Με σύνθημα «Όλοι να γιορτάσουμε Χριστούγεννα! Όλοι να συμμετάσχουμε στην χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία!» στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, και προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι ενορίτες και οι προσκυνητές, θα τελεσθεί 3 φορές η Θεία Λειτουργία:

Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου (παραμονή το βράδυ) θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία (με τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία) από 9.00 μ.μ. έως 12.30 μετά τα μεσάνυκτα.

Την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα Χριστούγεννα, οι καμπάνες θα κτυπήσουν στις 5.00 το πρωί για τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, ενώ η Γ’ Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί από 8.45 π.μ. έως 10.15 π.μ.

Στον Ιερό Ναό έχει στηθεί, σε ειδικό χώρο, μία μικρή βυζαντινή φάτνη, με αγιογραφίες των προσώπων της Γέννησης του Χριστού.

Όπως εξήγησαν οι Ιερείς του Ναού, η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται σε εποχή κατά την οποία γίνεται προσπάθεια θρησκευτικού αποχρωματισμού των εορτών των Χριστουγέννων και της μετατροπής τους σε “season’s days”. Σε άλλα σημεία της Αθήνας δύσκολα πλέον κανείς βρίσκει στολισμένη μία φάτνη, γι’ αυτό και η ενορία ανέλαβε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Τα παιδιά των σχολείων θαύμασαν τη φάτνη, έψαλλαν τα κάλαντα και διδάχθηκαν τα αληθινά γεγονότα των εορτών που έρχονται. Πολλοί ενορίτες φέρνουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους να δουν τη φάτνη και να «μυρίσουν» το γλυκό άρωμα των Χριστουγέννων.

