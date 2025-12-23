ΗΠΑ: Ο Τραμπ δηλώνει ότι όποιος διαφωνεί μαζί του δεν θα γίνει ποτέ πρόεδρος της Fed

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι θέλει ο επόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να μειώσει τα επιτόκια αν οι αγορές πάνε καλά, προσθέτοντας ότι «όποιος διαφωνεί μαζί μου δεν θα γίνει ποτέ πρόεδρος της Fed».

Με σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τις θέσεις του για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), υπογραμμίζοντας την προτίμησή του για χαμηλότερα επιτόκια και για στενή ευθυγράμμιση της νομισματικής πολιτικής με την πορεία των αγορών.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός είτε «θα αυτορρυθμιστεί» είτε, εφόσον χρειαστεί, μπορεί να αντιμετωπιστεί με αύξηση των επιτοκίων. Παράλληλα, επανέλαβε τη διαχρονική του έμφαση στην απόδοση των χρηματιστηριακών αγορών ως βασικό δείκτη της οικονομίας, δηλώνοντας ότι επιθυμεί οι αγορές να αντιδρούν θετικά στα καλά νέα και αρνητικά στα δυσμενή.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η προτιμώμενη επιλογή του για την επόμενη ηγεσία της Fed θα ήταν ένα πρόσωπο πρόθυμο να μειώνει τα επιτόκια όταν οι αγορές κινούνται ανοδικά. Στις πιο αιχμηρές του δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι όποιος διαφωνεί με τις απόψεις του δεν θα πρέπει να θεωρείται υποψήφιος για την κορυφαία θέση της κεντρικής τράπεζας.

Οι τοποθετήσεις αυτές αναμένεται να εντείνουν τις ανησυχίες επενδυτών και φορέων χάραξης πολιτικής για την ανεξαρτησία της Fed, σε μια περίοδο όπου οι αγορές παρακολουθούν στενά τα μηνύματα γύρω από τη μελλοντική ηγεσία και την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Αντιμέτωπη με απειλές από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ επέλεξε μια χαμηλών τόνων στρατηγική, ισορροπώντας ανάμεσα στις πολιτικές πιέσεις και στο κρίσιμο ερώτημα μέχρι πού μπορεί να φτάσει για να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της.

Την άνοιξη, οι επικεφαλής των περιφερειακών τραπεζών της Ομοσπονδιακής Τράπεζας συγκεντρώθηκαν κεκλεισμένων των θυρών στη Φιλαδέλφεια για να συζητήσουν ένα δυσάρεστο ερώτημα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε σχέδια για περικοπή του 10% του προσωπικού της Fed, ένα μέτρο που στόχευε στην ευθυγράμμιση της κεντρικής τράπεζας με τη γενικότερη πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου για συρρίκνωση του ομοσπονδιακού δημοσίου τομέα και το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις από ορισμένα κορυφαία στελέχη.

