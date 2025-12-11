Άνοδος στη Wall Street στον απόηχο της νέας μείωσης των επιτοκίων από τη Fed

Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

AP Photo
Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη (10/12) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές κινήθηκαν στον απόηχο της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 497,46 μονάδων (+1,05%), στις 48.057,75 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 77,66 μονάδων (+0,33%), στις 23.654,15 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 46,17 μονάδων (+0,67%), στις 6.886,68 μονάδες.

Τρίτη διαδοχική μείωση επιτοκίων

Κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, η Fed αποφάσισε μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος του 3,50% έως 3,75%. Την τρίτη διαδοχική μείωση επιτοκίων θεωρούσαν δεδομένη αρκετοί αναλυτές, ωστόσο η απόφαση δεν ελήφθη ομόφωνα από την αρμόδια επιτροπή (FOMC).

Τρία από τα δώδεκα μέλη της επιτροπής καταψήφισαν τη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης: δύο δεν ήθελαν μείωση και ένα τάχθηκε υπέρ μιας μείωσης κατά 50 μονάδες βάσης.

Αξιωματούχοι της Fed εκτίμησαν πως άλλη μια μείωση επιτοκίων ενδέχεται να είναι απαραίτητη το 2026, καθώς εμφανίστηκαν πιο αισιόδοξοι για την πορεία του πληθωρισμού. Σύμφωνα με τις προβλέψεις τους, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αναμένεται να υποχωρήσει στο 2,4% την επόμενη χρονιά (αντί για το 2,6% που προέβλεπαν τον Σεπτέμβριο).

