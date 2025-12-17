Αβεβαιότητα στη Wall Street με φόντο την πορεία της νομισματικής πολιτικής από τη Fed

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη (16/12) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές προσπαθούσαν να αναλύσουν οικονομικά δεδομένα που είδαν το φως της δημοσιότητας για να προβλέψουν τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) την επόμενη χρονιά.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 302,30 μονάδων (–0,62%), στις 48.114,26 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 54,04 μονάδων (+0,23%), στις 23.111,46 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 16,25 μονάδων (–0,24%), στις 6.800,26 μονάδες.