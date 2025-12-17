Αβεβαιότητα στη Wall Street με φόντο την πορεία της νομισματικής πολιτικής από τη Fed

Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

Αβεβαιότητα στη Wall Street με φόντο την πορεία της νομισματικής πολιτικής από τη Fed
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη (16/12) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές προσπαθούσαν να αναλύσουν οικονομικά δεδομένα που είδαν το φως της δημοσιότητας για να προβλέψουν τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) την επόμενη χρονιά.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 302,30 μονάδων (–0,62%), στις 48.114,26 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 54,04 μονάδων (+0,23%), στις 23.111,46 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 16,25 μονάδων (–0,24%), στις 6.800,26 μονάδες.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:10ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με drones στο Κίεβο – Αναφορές για εκρήξεις

00:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Βαθμολογία: «Διπλό» 4άδας για Παναθηναϊκό AKTOR - Εκτός 10άδας ο Ολυμπιακός | Highlights

00:42LIFESTYLE

Φάρμα: Νικητής ο Δημήτρης Ζήκος - «Το κάνω για τον πατέρα μου»

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβεβαιότητα στη Wall Street με φόντο την πορεία της νομισματικής πολιτικής από τη Fed

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Το Ισραήλ «απαιτεί» από τις δυτικές κυβερνήσεις να καταπολεμήσουν τον αντισημιτισμό

23:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Οδηγός IΧ τσακώθηκε με ντελιβερά, τον παρέσυρε και τον γρονθοκόπησε

23:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Βαλένθια 92-99: «Διπλό» στο ΣΕΦ με... βροχή τριπόντων για τους Ισπανούς

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Η Αυθεντική Κρήτη: Ο δασοφύλακας του φαραγγιού της Σαμαριάς αποκαλύπτει τα μυστικά

23:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές - Λύση στο πρόβλημα 50.000 δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η θέση των ΗΠΑ για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 δεν έχει αλλάξει

23:14LIFESTYLE

Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για τη δολοφονία των γονιών του ο γιος τους Νικ

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Φωτιά με εγκλωβισμένο ηλικιωμένο σε σπίτι - Υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Βίντεο

23:02LIFESTYLE

Μάθιου Πέρι: Εκτός φυλακής ο γιατρός που του παρείχε κεταμίνη - Καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες κατ' οίκον περιορισμό

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έχυσαν γάλα στην Εφορία οι αγρότες – «Είναι το κάστρο του Μητσοτάκη», φώναζαν

22:50ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (18/12)

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία σε δύσκολη οικονομική κατάσταση: «Πολύ άσχημο» το κλίμα στη χώρα, δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς

22:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού AKTOR στην Πόλη!

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο - «Τρομοκράτες της Χεζμπολάχ» λένε οι IDF - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για το θρυλικό υπερωκεάνιο «SS United States»: Η Νέα Υόρκη το θέλει μουσείο, η Φλόριντα το στέλνει στον βυθό

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

23:14LIFESTYLE

Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για τη δολοφονία των γονιών του ο γιος τους Νικ

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

23:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές - Λύση στο πρόβλημα 50.000 δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα μένοντας σε ξενοδοχεία - Πώς το έκανε

00:42LIFESTYLE

Φάρμα: Νικητής ο Δημήτρης Ζήκος - «Το κάνω για τον πατέρα μου»

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: H στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη έπειτα από καταδίωξη - Βίντεο ντοκουμέντο

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Προσωπάρχης του Τραμπ: Ο πρόεδρος έχει την «προσωπικότητα ενός αλκοολικού», ο Μασκ «χρήστης κεταμίνης», ο Τζέι ντι Βανς «συνωμοσιολόγος»

22:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Είμαι πολύ ταραγμένος, 10 χιλιάδες Τούρκοι έβριζαν εμένα και την μητέρα μου»

23:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Οδηγός IΧ τσακώθηκε με ντελιβερά, τον παρέσυρε και τον γρονθοκόπησε

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

13:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Microsoft μειώνει τις φιλοδοξίες της για την τεχνητή νοημοσύνη - Σχεδόν κανείς δεν χρησιμοποιεί το Copilot

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών «αδειάζουν» την Καρυστιανού: Οι ενέργειές της δεν μας εκφράζουν, δεν μας αφορά η πολιτική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ