Κονγκό: Επιβάτες πηδούν από το αεροπλάνο επειδή δεν υπήρχε σκάλα – Δείτε βίντεο

Επιβάτες πτήσης της Air Congo αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν από ένα Boeing 737–800 πηδώντας κατευθείαν στο αεροδρόμιο του Κίντου, καθώς οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου δεν παρείχαν σκαλοπάτια για να φύγει ο κόσμος.

Το περιστατικό συνέβη όταν το αεροπλάνο έφτασε στο Κίντου από την πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Κινσάσα.

Το αεροσκάφος παρέμεινε σταθμευμένο στην πίστα για αρκετές ώρες, πριν οι άνθρωποι αναγκαστούν να πηδήξουν για να φύγουν επιτέλους προς τον τελικό τους προορισμό.

Το ύψος της πόρτας ενός Boeing 737–800 είναι περίπου 3 – 4 μέτρα από το έδαφος, ενώ, φαίνεται ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν οι φουσκωτές σχάρες έκτακτης ανάγκης κατά τη διαδικασία, όπως προβλέπεται κανονικά σε περίπτωση επείγουσας εκκένωσης.

Η αντικατάσταση μίας σχάρας έκτακτης ανάγκης σε Boeing 737 κοστίζει περίπου 19.000 δολάρια, περιλαμβανομένων ανταλλακτικών και εργασίας. Ακόμη κι όταν ο μηχανισμός δεν έχει ζημιά, ο έλεγχος και η επανατοποθέτηση μπορεί να κάνει περισσότερα από 12.000 δολάρια.

Η Air Congo δεν έχει εκδώσει λεπτομερή δημόσια δήλωση για το περιστατικό. Επίσης, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές του αεροδρομίου για τον λόγο που τα σκαλοπάτια δεν ήταν διαθέσιμα προς το κοινό κατά την άφιξη.