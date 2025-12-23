Μπλόκα αγροτών: Υπάρχει λύση για τις ουρές χιλιομέτρων; Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

Κυκλοφοριακή «ασφυξία» επικρατεί το βράδυ της Τρίτης (23/12) στο εθνικό οδικό δίκτυο, καθώς οι εκδρομείς που κινούνται για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους. Η κίνηση είχε αρχίσει ήδη από το πρωί και συνεχίζεται με ιδιαίτερη ένταση.

Ο Σύμβουλος Διαχείρισης Κυκλοφορίας, Κίμων Λογοθέτης, μιλώντας στο Νewsbomb, αναφέρθηκε στις τεράστιες ουρές που έχουν σχηματιστεί: «Έχει επηρεαστεί η έξοδος των εκδρομέων και αυτό προκύπτει από τη μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση που βιώνουμε σήμερα Τρίτη. Βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν έχει φύγει ακόμη από την Αθήνα. Όσοι προσπάθησαν να κινηθούν προς τα βόρεια αντιμετώπισαν περισσότερες δυσκολίες σε σχέση με όσους κατευθύνθηκαν προς την Πελοπόννησο, όπου υπήρχαν καθυστερήσεις 30-40 λεπτών».

Η Τροχαία προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέπεται η διέλευση ανάμεσα στα τρακτέρ: «Είναι επικίνδυνο, γιατί αν ένα όχημα χάσει την πορεία του και πέσει σε τρακτέρ, οι συνέπειες και οι επιπτώσεις θα είναι μεγάλες. Υπάρχει κίνδυνος και εκτρέποντας τα οχήματα στον παραπλεύριο δρόμο, το δίκτυο δεν μπορεί να σηκώσει όλο τον όγκο των οχημάτων, καθώς δεν υπάρχει διαχωριστική νησίδα στη μέση», υπογράμμισε ο Κίμων Λογοθέτης.

Οι οδηγοί ΙΧ, λεωφορείων και φορτηγών αναγκάζονται να κινούνται στον παραπλεύριο δρόμο με αποτέλεσμα οι ταχύτητες να είναι πολύ χαμηλές. Οι αρμόδιοι συνιστούν στους ταξιδιώτες να είναι προσεκτικοί, να έχουν μαζί τους νερό, μικρά παιδιά και ενδεχομένως σνακ, καθώς ο χρόνος διάσχισης μπορεί να παραταθεί σημαντικά.

Ο Κίμων Λογοθέτης τονίζει ότι «οι αυτοκινητόδρομοι είναι το ασφαλέστερο τμήμα του οδικού δικτύου, αλλά με τα τρακτέρ η κατάσταση γίνεται πολύ επικίνδυνη. Η κυκλοφορία δεν αποσυμφορείται, και το μόνο που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να αναστείλει την χριστουγεννιάτικη έξοδό του. Όποιος πάρει την απόφαση να ταξιδέψει, θα πρέπει να αναλογιστεί το κόστος και την επικινδυνότητα».

