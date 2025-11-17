Ο πρίγκιπας Χάρι ξανά σε «πόλεμο» με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ - Το ταξίδι που «άναψε φωτιές»

Ένας νέος γύρος έντασης έχει ξεσπάσει μεταξύ του πρίγκιπα Χάρι και του Μπάκιγχαμ εξαιτίας ενός ταξιδιού, που θεωρήθηκε ότι επιχειρήθηκε να επισκιάσει τον αδερφό του, διάδοχο Ουίλιαμ.

Ο δούκας του Σάσεξ ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει στον Καναδά ενώ ο πρίγκιπας Γουίλιαμ βρισκόταν σε πενθήμερο ταξίδι στη Βραζιλία για την COP30. Αν και το γραφείο του Χάρι επέμεινε ότι το Παλάτι είχε ενημερωθεί «για λόγους ευγένειας», πηγές ισχυρίστηκαν τώρα ότι αυτό δεν συνέβη. Μια πηγή είπε στους Times ότι κανείς στο Λονδίνο δεν φαινόταν να γνωρίζει για το ταξίδι του Χάρι στον Καναδά μέχρι να κυκλοφορήσει στον Τύπο.

Τόσο τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ όσο και τα Ανάκτορα του Κένσινγκτον φέρεται να μην έλαβαν ποτέ αυτήν την ενημέρωση, ενώ δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση από πλευράς Χάρι πότε εστάλη ή ποιος ενημερώθηκε για το ταξίδι του.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η βασιλική διαμάχη ξεκίνησε όταν ο Χάρι αποκάλυψε ότι πήγαινε στο Τορόντο για να τιμήσει το «Remembrancetide». Ωστόσο, η ανακοίνωσή του ήρθε λίγο αφότου ο Πρίγκιπας της Ουαλίας είχε προσγειωθεί στη Βραζιλία, προωθώντας το βραβείο Earthshot.

Prince Harry insists he did tell the Royal Family about trip to Toronto that clashed with William's climate visit to Brazil - but Palace sources claim no one in London got the memo https://t.co/8qE9IYVEXA — Daily Mail (@DailyMail) November 17, 2025

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο Χάρι συνάντησε στρατιώτες από τα Queen's Own Rifles του Καναδά, στρατεύματα από το Βασιλικό Σύνταγμα του Καναδά και βετεράνους στο νοσοκομείο Sunnybrook. Ωστόσο, το πρωί της Κυριακής της Μνήμης, εμφανίστηκαν εικόνες του Χάρι σε ένα πάρτι το προηγούμενο βράδυ.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ είχαν παρευρεθεί στο πάρτι των 70ων γενεθλίων της Κρις Τζένερ με θέμα τον Τζέιμς Μποντ στο Λος Άντζελες, με οικοδεσπότη τον Τζεφ Μπέζος. Φωτογραφήθηκαν να μιλούν με την οικογένεια Kardashian πριν αφαιρεθούν οι εικόνες από τα social media.

Ο Χάρι και η Μέγκαν αναγκάστηκαν επίσης να ζητήσουν συγγνώμη αφού φωτογραφήθηκαν φορώντας καπέλα LA Dodgers στο World Series του μπέιζμπολ αντί να υποστηρίξουν τους τοπικούς Toronto Blue Jays. Ο Χάρι είπε ότι «λυπάται πραγματικά» και δεν είχε «καμία δικαιολογία».

Εν τω μεταξύ, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ παρευρέθηκε στην τελετή απονομής του βραβείου Earthshot στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Έδωσε μια ομιλία στη διάσκεψη για το κλίμα COP30 και επισκέφθηκε το νησί Paquetá για να μάθει για την οικολογία του.

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας συναντήθηκε επίσης με αυτόχθονες ηγέτες και συμμετείχε σε τοπικές δραστηριότητες όπως το ποδόσφαιρο στην παραλία.