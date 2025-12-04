Δύσκολες ώρες για τη Μέγκαν Μαρκλ: Στην εντατική ο πατέρας της

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ νοσηλεύεται στην εντατική, όπως δήλωσε ο γιος του, έπειτα από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στις Φιλιππίνες. Ο 81χρονος Τόμας Μαρκλ, ο οποίος έχει αποξενωθεί από την κόρη του μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι το 2018, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο την Τρίτη, αφού μεταφέρθηκε σοβαρά άρρωστος στο σπίτι του.

Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση περίπου τριών ωρών την Τετάρτη και σήμερα παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα θα υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση για την αφαίρεση θρόμβου. Ο γιος του, Τόμας Τζούνιορ, είπε: «Πήγα τον μπαμπά σε ένα νοσοκομείο κοντά στο σπίτι μας, του έκαναν διάφορες εξετάσεις και οι γιατροί είπαν ότι η ζωή του βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο».

«Μας μετέφεραν με ασθενοφόρο, με τις σειρήνες αναμμένες, σε ένα πολύ μεγαλύτερο νοσοκομείο στο κέντρο της πόλης. Ο μπαμπάς μου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Θα ζητούσα από όλους να τον έχουν στη σκέψη τους.»

O πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια

Η κόρη του Τόμας, Σαμάνθα, 61 ετών, είπε ότι η πίεση των τελευταίων ετών είχε επηρεάσει τον πατέρα της και είχε επιδεινώσει την υγεία του. Είπε: «Είναι ένας δυνατός άνθρωπος, αλλά έχει περάσει τόσα πολλά. Προσεύχομαι να είναι αρκετά δυνατός για να επιβιώσει από αυτό». «Ο πατέρας μου έχει περάσει δύο καρδιακές προσβολές, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και έναν σεισμό. Ελπίζω να τα καταφέρει»

Ο Τόμας Μαρκλ αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας εδώ και χρόνια. Υπέστη δύο καρδιακές προσβολές την παραμονή του γάμου της κόρης του, οι οποίες τον εμπόδισαν να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο από το σπίτι του στο Λος Άντζελες προς το Λονδίνο. Ο βασιλιάς Κάρολος κατέληξε να συνοδεύσει τη Μέγκαν στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ, μια πράξη που ο Μαρκλ χαρακτήρισε ως «το πιο ευγενικό πράγμα που έχει κάνει. Θα του είμαι για πάντα υπόχρεος».

Ο Μαρκλ, ο οποίος δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον γαμπρό του ή τα εγγόνια του, τον Άρτσι, έξι ετών και την Λίλιμπετ, τεσσάρων ετών, υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο το 2022, το οποίο τον άφησε ανίκανο να μιλήσει. Ανέκτησε κάποια ικανότητα ομιλίας μετά από μήνες θεραπείας, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ολοένα και πιο αδύναμος. Την Τετάρτη, η Mέγκαν Μαρκλ κυκλοφόρησε την εορταστική έκδοση της εκπομπής της στο Netflix «With Love, Meghan», στην οποία τόνισε τη σημασία της οικογένειας και των φίλων.

H Μέγκαν Μαρκλ παιδί μαζί με τους γονείς της

Ο Τομ Μαρκλ Τζούνιορ, 59 ετών, ο οποίος είναι ο κύριος φροντιστής του πατέρα του από τότε που υπέστη το εγκεφαλικό επεισόδιο, δήλωσε: «Η μόνη μου επιθυμία είναι η Μέγκαν να δείξει στον πατέρα μου λίγη συμπόνια. Κυριολεκτικά παλεύει για τη ζωή του».

Ο Μαρκλ και ο γιος του μετακόμισαν στις Φιλιππίνες τον Ιανουάριο εν μέρει, όπως είπε ο Μαρκλ, για να «ξεφύγουν» από τις συνεχείς υπενθυμίσεις της αποξένωσής του από την κόρη του. Είπε στην Mail on Sunday: «Κάθε μέρα υπήρχε κάποια ιστορία για τη Μέγκαν και τον Χάρι. Ήταν μια συνεχής υπενθύμιση ότι η κόρη μου δεν μου μιλάει πια. Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζει να με αφήνει να φύγω από τη ζωή. Η μόνη μου επιθυμία είναι να δω τα εγγόνια μου πριν πεθάνω».

Ο Μαρκλ, συνταξιούχος διευθυντής φωτογραφίας στο Χόλιγουντ, βραβευμένος με Emmy, είπε ότι η κόρη του ήταν έξαλλη μαζί του όταν πόζαρε για φωτογραφίες των παπαράτσι την παραμονή του γάμου της. Αργότερα είπε ότι πείστηκε να ποζάρει για τις φωτογραφίες επειδή πίστευε ότι θα τον έδειχναν «σε καλύτερο φως».

Ο Μαρκλ χώρισε από τη μητέρα της Μέγκαν, Ντόρια - το μόνο άτομο από την πλευρά της οικογένειας που παρευρέθηκε στον γάμο και με την οποία η Μέγκαν παραμένει δεμένη - όταν η δούκισσα του Σάσεξ ήταν τριών ετών. Αλλά το ζευγάρι διατήρησε φιλικές σχέσεις και η Μέγκαν έζησε με τον πατέρα της από την ηλικία των 11 έως 18 ετών, ενώ η μητέρα της ταξίδευε σε όλο τον κόσμο.

Ο Μαρκλ πλήρωσε αργότερα τα δίδακτρα των 250.000 δολαρίων για την εκπαίδευση της Μέγκαν στο Πανεπιστήμιο Northwestern. Συνέχισε να αποπληρώνει το χρέος ακόμα και όταν εκείνη κέρδισε τον ρόλο της στο τηλεοπτικό δράμα Suits. Πριν γνωρίσει τον Χάρι, το ιστολόγιο της Μέγκαν, The Tig, ήταν γεμάτο επαίνους για τον πατέρα της.

Διηγήθηκε μια ιστορία για το πώς αγόρασε δύο σετ κούκλες Barbie και Ken τα Χριστούγεννα, ένα μαύρο και ένα άσπρο. Αναμείγνυε τα σετ για να δημιουργήσει μια μικτή οικογένεια που αντικατόπτριζε τη δική τους. Αργότερα, όταν τη ρώτησαν στο σχολείο για την εθνικότητά της και της έδωσαν κουτάκια με την ένδειξη «μαύρο ή άσπρο», ρώτησε τον πατέρα της ποιο κουτάκι έπρεπε να τσεκάρει. Εκείνος απάντησε: «Ζωγράφισε το δικό σου κουτί».

Διαβάστε επίσης