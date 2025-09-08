Kαταδίωξη στον Κηφισό: Χωρίς δίπλωμα o γιος του επιχειρηματία που χτύπησε αστυνομικό

Αυτό είναι το αυτοκίνητο του γιου του γνωστού επιχειρηματία

Ο γιος του γνωστού επιχειρηματία - που δραστηριοποιείται στο εμπόριο αυτοκινήτων - αν και πολύ νεαρός στην ηλικία, έχει ήδη απασχολήσει δύο φορές τις Αρχές, καθώς έχει εντοπιστεί και τις δύο φορές να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ και μάλιστα οι αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών διαπίστωσαν ότι η Τροχαία του είχε αφαιρέσει και το δίπλωμα, καθώς είχε πρωταγωνιστήσει σε τροχαίο.

Ο νεαρός μαζί με έναν ακόμη φίλο του είχαν βγει βόλτα στον Κηφισό οδηγώντας τα γρήγορα αυτοκίνητά τους. Μάλιστα, οι πληροφορίες του Newsbomb ότι έκαναν κόντρες στον Κηφισό επιβεβαιώθηκαν λίγη ώρα αργότερα, σε επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί του Εκβιαστών τους εντόπισαν, έκαναν σήμα για να σταματήσουν για έλεγχο, όμως οι νεαροί δεν σταμάτησαν και έτσι ξεκίνησε καταδίωξη, με τους οδηγούς να παίζουν «κρυφτό» με τους αστυνομικούς.

Τελικά εγκλωβίστηκαν στην οδό Αρκαδίας, στο Περιστέρι. Εκεί όμως ο γιος του επιχειρηματία με την πανάκριβη Mercedes, αντί να σταματήσει, έκανε όπισθεν, ξέφυγε από τον κλοιό και χτύπησε με σφοδρότητα έναν αστυνομικό, εκσφενδονίζοντάς τον μέτρα μακριά!

Ο τραυματίας διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ οι συνάδελφοί του συνέχισαν την καταδίωξη και τελικά συνέλαβαν τον νεαρό.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στα σπίτια των συλληφθέντων

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα,

7 αμπούλες αερίου

μεταλλικό κυτίο που περιείχε μεταλλικές βολίδες και

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στις οικίες των συλληφθέντων Eurokinissi