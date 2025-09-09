Καταδίωξη στον Κηφισό: «Πέρασα τον αστυνομικό για ληστή» - Τι απαντά ο γιος του επιχειρηματία

Οι πρώτες δηλώσεις του 20χρονου γόνου ευκατάστατης οικογένειας που χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του έπειτα από καταδίωξη στον Κηφισό 

Newsbomb

Καταδίωξη στον Κηφισό: «Πέρασα τον αστυνομικό για ληστή» - Τι απαντά ο γιος του επιχειρηματία
Αρχείο INTIME
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αδιανόητες δικαιολογίες πρόβαλε ο 20χρονος που παραλίγο να σκοτώσει αστυνομικό το βράδυ του Σαββάτου (6/9) με το αυτοκίνητό του.

Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 20χρονος προσπάθησε να διαφύγει, ώσπου συνελήφθη από τους αστυνομικούς στο Χίλτον.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, ο 20χρονος υποστήριξε ότι ούτε άκουσε τις σειρήνες ούτε είδε τους φάρους των περιπολικών που τον καταδίωκαν. Ο 20χρονος γιος του επιχειρηματίας έφτασε μάλιστα στο σημείο να ισχυριστεί τα εξής: «Πέρασα τον άνδρα που χτύπησα για ληστή. Δεν κατάλαβα ότι ήταν αστυνομικός», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες του Star.

αστυνομική-καταδίωξη

Οι γονείς, αντί να τον αποτρέψουν, σύμφωνα με το Star, τον βοήθησαν.

Τα στελέχη του Τμήματος Εκβιαστών που πραγματοποιούν ελέγχους κάθε βράδυ στην Αθήνα, προειδοποίησαν τους οδηγούς: «Είμαστε αστυνομικοί». Βγήκαν με αλεξίσφαιρα γιλέκα και έκαναν έλεγχο. Ένας από τους οδηγούς που σταμάτησε, κατάλαβε αμέσως ποιοι ήταν και είπε στους φίλους του: «Μας ακολουθούν μπάτσοι».

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση οι γονείς του νεαρού οδηγού

«Το παιδί έτρεχε εκεί σε έναν δρόμο μαζί με τον φίλο του και μετά φοβήθηκε γιατί κατέβηκαν κάτω οι ασφαλίτες και έφυγε. Κατεβήκανε κάτω οι εκβιαστών με τα όπλα… 20 χρονών παιδιά είναι. Συμφωνώ ότι το άλλο το παιδί χτύπησε αστυνομικό γιατί φοβήθηκε, αλλά 20 χρονών παιδιά είναι. Τα κορίτσια που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο φοβήθηκαν Ότι θα τους απαγάγουν, ότι θα τους ληστέψουν. Ο αστυνομικός έχει πάθει κάταγμα στο πόδι του αλλά σκεφτείτε ότι και 20 χρονών παιδιά κατέβηκαν κάτω με τα όπλα», είπε συγγενής του δεύτερου οδηγού στο Power Talk.

Την ίδια στιγμή σε κακή ψυχολογική κατάσταση και φανερά τρομαγμένοι είναι οι γονείς του 20χρονου που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής, με την αγωνία τους να είναι μεγάλη για το τι θα συμβεί, αναφέρει το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:47ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Εύβοια: Τουλάχιστον 25 μετασεισμοί μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Η εκτίμηση του Ευθύμιου Λέκκα

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τα μέτρα - Πόσα γλιτώνουν νέοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι και οικογένειες με παιδιά

07:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ τώρα στη Μύκονο

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Στο φως το «βιβλίο γενεθλίων» με το σκίτσο του Τραμπ - «Κάθε μέρα σου να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό...»

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ώρα της αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ: Η μεσοβδόμαδη «σφήνα» ΣΥΡΙΖΑ και η απάντηση Ανδρουλάκη στον πρωθυπουργό

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Θρήνος για το θάνατο του 17χρονου που σκοτώθηκε σε ανατροπή φορτηγού – Σήμερα η κηδεία του

07:04ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με λεωφορείο

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διαθήκες: Πότε χρειάζεται ο γραφολογικός έλεγχος - Τι ισχύει για τους Έλληνες του εξωτερικού

06:44ΕΛΛΑΔΑ

«Πέρασα τον αστυνομικό για ληστή» - Τι απαντά ο γιος του επιχειρηματία για την καταδίωξη στον Κηφισό

06:40LIFESTYLE

Τηλεαστέρες δίνουν ραντεβού σε νέα ώρα – Πώς αλλάζει ο χάρτης στην TV

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Νέοι διάλογοι «καίνε» τους κατηγορούμενους - Λαλίστατος στα social media ο φερόμενος αρχηγός, βουβός στην ανακρίτρια

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Φωτιά σε ταβέρνα στο Ίλιον

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Θερίζει» η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης - Στα ύψη οι τιμές του κρέατος σε σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Από σήμερα η 48ωρη απεργία στα ταξί - Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πολεοδομίες: Φεύγουν από τους δήμους - Τι αλλάζει

06:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Λιθουανία: Ραντεβού με την Ιστορία και τα ημιτελικά - Η ώρα και το κανάλι

06:16ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Η ώρα της αλήθειας για τα κοιτάσματα νότια της Κρήτης

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν έχουμε ψύχωση με τις εκλογές» είναι το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τη ΔΕΘ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΣΕΙΣΜΟΙ

Τρόμος από τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Αττική – Στα Νέα Στύρα το επίκεντρο – Τι εκτιμούν οι επιστήμονες για την πορεία του φαινομένου

07:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ τώρα στη Μύκονο

01:38ΕΛΛΑΔΑ

Το χτύπημα του Εγκέλαδου όπως καταγράφηκε σε ζωντανές εκπομπές - «Έκπληκτος» ο Ιβάν

06:44ΕΛΛΑΔΑ

«Πέρασα τον αστυνομικό για ληστή» - Τι απαντά ο γιος του επιχειρηματία για την καταδίωξη στον Κηφισό

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

00:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Αττική - Στα Νέα Στύρα το επίκεντρο – Αισθητός σε πολλές περιοχές

02:54ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου – Λέκκας: «Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Τα «χρυσά» θρησκευτικά κειμήλια και η δράση της εγκληματικής οργάνωσης - Τι ερευνούν για την αρχαιοκαπηλία οι αστυνομικές αρχές

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Θρήνος για το θάνατο του 17χρονου που σκοτώθηκε σε ανατροπή φορτηγού – Σήμερα η κηδεία του

06:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Λιθουανία: Ραντεβού με την Ιστορία και τα ημιτελικά - Η ώρα και το κανάλι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

21:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Επικό βίντεο της FIBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - «Μαμά, άγγιξα το διχτάκι»

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Στο φως το «βιβλίο γενεθλίων» με το σκίτσο του Τραμπ - «Κάθε μέρα σου να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό...»

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τα μέτρα - Πόσα γλιτώνουν νέοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι και οικογένειες με παιδιά

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο πρίγκιπας «λιβελούλα» Χισαχίτο: Αυτός είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας στον κόσμο

06:16ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Η ώρα της αλήθειας για τα κοιτάσματα νότια της Κρήτης

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Νέοι διάλογοι «καίνε» τους κατηγορούμενους - Λαλίστατος στα social media ο φερόμενος αρχηγός, βουβός στην ανακρίτρια

22:13WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ