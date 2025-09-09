Καταδίωξη στον Κηφισό: «Πέρασα τον αστυνομικό για ληστή» - Τι απαντά ο γιος του επιχειρηματία

Αδιανόητες δικαιολογίες πρόβαλε ο 20χρονος που παραλίγο να σκοτώσει αστυνομικό το βράδυ του Σαββάτου (6/9) με το αυτοκίνητό του.

Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 20χρονος προσπάθησε να διαφύγει, ώσπου συνελήφθη από τους αστυνομικούς στο Χίλτον.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, ο 20χρονος υποστήριξε ότι ούτε άκουσε τις σειρήνες ούτε είδε τους φάρους των περιπολικών που τον καταδίωκαν. Ο 20χρονος γιος του επιχειρηματίας έφτασε μάλιστα στο σημείο να ισχυριστεί τα εξής: «Πέρασα τον άνδρα που χτύπησα για ληστή. Δεν κατάλαβα ότι ήταν αστυνομικός», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες του Star.

Οι γονείς, αντί να τον αποτρέψουν, σύμφωνα με το Star, τον βοήθησαν.

Τα στελέχη του Τμήματος Εκβιαστών που πραγματοποιούν ελέγχους κάθε βράδυ στην Αθήνα, προειδοποίησαν τους οδηγούς: «Είμαστε αστυνομικοί». Βγήκαν με αλεξίσφαιρα γιλέκα και έκαναν έλεγχο. Ένας από τους οδηγούς που σταμάτησε, κατάλαβε αμέσως ποιοι ήταν και είπε στους φίλους του: «Μας ακολουθούν μπάτσοι».

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση οι γονείς του νεαρού οδηγού

«Το παιδί έτρεχε εκεί σε έναν δρόμο μαζί με τον φίλο του και μετά φοβήθηκε γιατί κατέβηκαν κάτω οι ασφαλίτες και έφυγε. Κατεβήκανε κάτω οι εκβιαστών με τα όπλα… 20 χρονών παιδιά είναι. Συμφωνώ ότι το άλλο το παιδί χτύπησε αστυνομικό γιατί φοβήθηκε, αλλά 20 χρονών παιδιά είναι. Τα κορίτσια που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο φοβήθηκαν Ότι θα τους απαγάγουν, ότι θα τους ληστέψουν. Ο αστυνομικός έχει πάθει κάταγμα στο πόδι του αλλά σκεφτείτε ότι και 20 χρονών παιδιά κατέβηκαν κάτω με τα όπλα», είπε συγγενής του δεύτερου οδηγού στο Power Talk.

Την ίδια στιγμή σε κακή ψυχολογική κατάσταση και φανερά τρομαγμένοι είναι οι γονείς του 20χρονου που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής, με την αγωνία τους να είναι μεγάλη για το τι θα συμβεί, αναφέρει το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ.

