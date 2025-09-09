Με 190 χιλιόμετρα έτρεχε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία στο κέντρο της Αθήνας που χτύπησε αστυνομικό

Νέα στοιχεία έρχονται για τον 20χρονο γιο του επιχειρηματία, ο οποίος πήρε μέρος σε κόντρες στο κέντρο της Αθήνας, εμβόλισε και τραυμάτισε αστυνομικό και συνελήφθη.

Ο 20χρονος, όπως ανέφερε η ΕΡΤ, έτρεχε με 190 χιλιόμετρα την ώρα, όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Δίωξης Εκβιαστών που βρέθηκαν τυχαία στο σημείο.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ο 20χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στο Χαλάνδρι, όπου ήταν με την παρέα του (τρία αγόρια και δύο κορίτσια). Μετά τα ποτά τους, πήραν τα αυτοκίνητά τους και ξεκίνησαν να κάνουν κόντρες σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Ο ένας οδηγός σταμάτησε για έλεγχο, όμως ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των αστυνομικών. Πέρασε με κόκκινο δύο φανάρια και παρέσυρε αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Ο 20χρονος αμέσως μετά φέρεται να έκρυψε το αυτοκίνητό του στον Άλιμο και να κατέφυγε στο σπίτι του με ταξί. Οι γονείς του, σύμφωνα με τις καταγγελίες, τον συνόδευσαν σε μια «πομπή» τριών αυτοκινήτων -με τον πατέρα να οδηγεί μπροστά, τον ίδιο στο κέντρο και τη μητέρα από πίσω- με στόχο να μην φαίνονται οι πινακίδες του οχήματός του. Παρά την προσπάθεια, εντοπίστηκε από ομάδα ΔΙ.ΑΣ και συνελήφθη.

Τι είπε ο 20χρονος για τον αστυνομικό που χτύπησε

Ο 20χρονος, στην απολογία του, είπε πως πίστευε πως οι αστυνομικοί ήταν ληστές. Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια εμπλεκομένων, εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι και αμπούλες αερίου. Ο 20χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες, μεταξύ αυτών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πολλαπλές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Ενήλικες άνθρωποι κάλυψαν το παιδί τους»

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στην ΕΡΤ, προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες.

Στάθηκε στην απόπειρα συγκάλυψης από τους γονείς, λέγοντας ότι «ενήλικες άνθρωποι κάλυψαν το παιδί τους με τρία αυτοκίνητα, αντί να το οδηγήσουν να αναλάβει τις ευθύνες του. Αυτό είναι ντροπή».

Όπως σημείωσε, ο αστυνομικός που παρασύρθηκε είναι εκτός κινδύνου, αλλά φέρει τραύματα σε όλο του το σώμα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κινδύνευσαν και πολίτες, καθώς τα δύο οχήματα παραβίασαν πολλούς ερυθρούς σηματοδότες και έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς.

«Το παιδί μας φοβήθηκε» ισχυρίζονται οι γονείς του δεύτερου οδηγού

«Το παιδί έτρεχε εκεί σε έναν δρόμο μαζί με τον φίλο του και μετά φοβήθηκε γιατί κατέβηκαν κάτω οι ασφαλίτες και έφυγε. Κατέβηκαν κάτω οι εκβιαστών με τα όπλα… 20 χρονών παιδιά είναι. Συμφωνώ ότι το άλλο το παιδί χτύπησε αστυνομικό γιατί φοβήθηκε, αλλά 20 χρονών παιδιά είναι. Τα κορίτσια που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο φοβήθηκαν Ότι θα τους απαγάγουν, ότι θα τους ληστέψουν. Ο αστυνομικός έχει πάθει κάταγμα στο πόδι του αλλά σκεφτείτε ότι και 20 χρονών παιδιά κατέβηκαν κάτω με τα όπλα», είπε συγγενής του δεύτερου οδηγού στον ΣΚΑΪ.

