Γλυφάδα: Ντυνόταν αστυνομικός ο 24χρονος που συνελήφθη - Σχεδίαζε να ληστέψει επιχειρηματία

Κατά την έρευνα στο σπίτι του 24χρονου βρέθηκαν δύο μπλούζες της ελληνικής Αστυνομίας, ενώ εντοπίστηκε και ένα κλεμμένο πολυτελές όχημα

Γλυφάδα: Ντυνόταν αστυνομικός ο 24χρονος που συνελήφθη - Σχεδίαζε να ληστέψει επιχειρηματία
Ένας γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης απέφυγε την απόπειρα ληστείας χάρη στην παρατηρητικότητά του και στην άμεση ενημέρωση της Αστυνομίας.

Όλα ξεκίνησαν πριν από λίγες ημέρες, όταν ο 43χρονος επιχειρηματίας αντιλήφθηκε ύποπτες κινήσεις τόσο γύρω από τις επιχειρήσεις του στα Νότια Προάστια όσο και έξω από το σπίτι του. Αμέσως μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε τις παρατηρήσεις του.

Οι αρχές ξεκίνησαν διακριτική παρακολούθηση στα σημεία που είχε υποδείξει ο επιχειρηματίας, σύμφωνα με το MEGA. Λίγες ημέρες αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν 24χρονο μαζί με συνεργό του και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσε τον επιχειρηματία με σκοπό να τον ληστέψει.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του 24χρονου βρέθηκαν δύο μπλούζες της ελληνικής Αστυνομίας, ενώ εντοπίστηκε και ένα κλεμμένο πολυτελές όχημα με πλαστές πινακίδες, το οποίο ήταν παρκαρισμένο στην πολυκατοικία όπου διέμενε.

Το ποινικό παρελθόν του νεαρού είναι εκτεταμένο: σε ηλικία μόλις 15 ετών σκηνοθέτησε την απαγωγή του για να εκβιάσει χρήματα από τον πατέρα του. Έκτοτε έχει συλληφθεί επανειλημμένα για κλοπές, ληστείες και ναρκωτικά. Τον Ιούνιο, οι αρχές τον είχαν ξαναπιάσει στη Γλυφάδα να κυκλοφορεί με σπρέι πιπεριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 28 Απριλίου ο 24χρονος έκλεψε ένα πολυτελές SUV από εταιρεία ενοικίασης στο Χαλάνδρι και αμέσως μετά αφαίρεσε πινακίδες από αντίστοιχο όχημα στην Πεντέλη, ώστε να κυκλοφορεί νόμιμα με το κλεμμένο αυτοκίνητο, το οποίο μάλιστα είχε παρκάρει στην πιλοτή της πολυκατοικίας του.

Ο επιχειρηματίας είχε παρατηρήσει ότι παρακολουθείτο τους τελευταίους τέσσερις μήνες και ενημέρωσε εγκαίρως τις Αρχές, οι οποίες συνδύασαν την πληροφορία με τις συνεχιζόμενες έρευνες για κλοπές και διαρρήξεις στην περιοχή.

Η τελική σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στις 8:30. Ο 24χρονος προσπάθησε να διαφύγει με μηχανή όταν του έγινε σήμα από αστυνομικούς, ακολούθησε καταδίωξη λίγων τετραγώνων, επιτέθηκε στους αστυνομικούς αλλά τελικά ακινητοποιήθηκε, του πέρασαν χειροπέδες και οδηγήθηκε στην Ασφάλεια.

