Νατάσσα Μποφίλιου: Η ανάρτηση για την παγκόσμια περιοδεία της με τον Γιάννη Χαρούλη

Ανάρτηση σχετικά με την παγκόσμια περιοδεία της στο πλευρό του Γιάννη Χαρούλη, που έχει απασχολήσει τελευταία τη δημοσιότητα, έκανε το βράδυ της Πέμπτης (4/12) η Νατάσσα Μποφίλιου.

Υπενθυμίζεται ότι είχε γίνει γνωστό πως η περιοδεία θα αποτελέσει αφιέρωμα στο έργο των Μάνου Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη γεγονός που εχει προκαλέσει την αντίδραση του Γιώργου Χατζιδάκι

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια δημοσίευσε μια νέα ανάρτηση για την περιοδεία, χρησιμοποιώντας μια αφίσα στην οποία, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, δεν αναγράφονται τα ονόματα των δύο σπουδαίων δημιουργών.

Η περιοδεία, η οποία αποτελεί κοινό αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, διοργανώνεται από τη μεγάλη ξένη εταιρεία παραγωγής GTP Entertainment, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 10 Ιανουαρίου και περιλαμβάνει σταθμούς σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Νατάσσα Μποφίλιου αναφέρει:

«Με χαρά και συγκίνηση ξεκινάμε ένα μεγάλο ταξίδι για να ερμηνεύσουμε τραγούδια που αγαπάμε σε ξεχωριστές σκηνές σε όλο τον κόσμο. Μαζί με το Hellenic Music Ensemble, σας προσκαλούμε σε μια δυνατή συναυλιακή εμπειρία που μεταφέρει τις ιστορίες και το πνεύμα ενός πολιτισμού μέσα από τη δύναμη της μουσικής.

Από την Ευρώπη μέχρι τη Βόρεια Αμερική κι από την Αυστραλία ως τη Νέα Ζηλανδία σε διαφορετικές πόλεις και μεγάλα θέατρα, ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε και να μοιραστούμε μαζί σας τον ενθουσιασμό μας».

Ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι βάζει «φρένο» στην παγκόσμια περιοδεία των Μποφίλιου - Χαρούλη

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Χατζιδάκις, γιος και μοναδικός κληρονόμος του Μάνου Χατζιδάκι, εξέφρασε την αντίθεσή του στην προγραμματισμένη παγκόσμια περιοδεία του Hellenic Music Ensemble με τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, η οποία θα περιλαμβάνει τραγούδια του πατέρα του.

Με ανακοίνωσή του, ο Γιώργος Χατζιδάκις αναφέρει ότι ουδέποτε άδειά του δόθηκε για τη χρήση των έργων του Μάνου Χατζιδάκι στην εν λόγω περιοδεία. Τόνισε ότι η πρόταση απορρίφθηκε ρητά επειδή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και την αισθητική που ο ίδιος επιβάλλει και επιβλέπει ως κληρονόμος του έργου του πατέρα του.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η διοργάνωση «προχώρησε μονομερώς και χωρίς την έγκρισή του», γεγονός που τον οδήγησε να προβεί σε νομικές ενέργειες για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας του Μάνου Χατζιδάκι.



Μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη είναι πλέον στον αέρα η πραγματοποίηση της περιοδείας με έργα Χατζιδάκι και Θεοδωράκη, σε 9 χώρες και 21 πόλεις.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Χατζιδάκι:

«Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει. Είναι γνωστό ότι, στο όνομα της καλλιτεχνικής και αισθητικής αρτιότητας, απέρριπτε συστηματικά προτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στο όραμά του και στις αρχές του, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος.



Μετά τον θάνατό του, ως γιός και μοναδικός κληρονόμος του, είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του με τον τρόπο που ο ίδιος είχε προσδιορίσει. Για το σκοπό αυτό έχω αναθέσει, τη διαχείριση και προστασία του έργου του στην εταιρεία μουσικών εκδόσεων SEED POINT, η οποία ενεργεί εκ μέρους μου.



Προ μηνών, η SEED POINT έλαβε πρόταση από τον κ. Πάνο Λιαρόπουλο για τη διοργάνωση παγκόσμιας περιοδείας, υπό το καλλιτεχνικό σχήμα Hellenic Music Ensemble, με παρουσίαση έργων του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή τους.



Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι.



Ωστόσο, ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, γεγονός που μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες.



Το να ισχυρίζεται κανείς ότι «τιμά» τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειας του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός «Χατζιδακικού ήθους».

Η ανακοίνωση των εκπροσώπων του Μίκη Θεοδωράκη

Θέση για την διαμάχη που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα με αφορμή την παγκόσμια περιοδεία των Μποφίλιου και Χαρούλη πήρε με ανακοίνωση του ο οίκος SCHOTT MUSIC που διαχειρίζεται τα δικαιώματα του Μίκη Θεοδωράκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρίας SCHOTT MUSIC GmbH & Co:

«Επειδή το όνομα και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη είναι εκ των πραγμάτων αναμεμιγμένο στο γνωστό θέμα της παγκόσμιας περιοδείας για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής:

Πληροφορηθήκαμε από το διαδίκτυο την είδηση για την πραγματοποίηση της περιοδείας και δεν θελήσαμε ως τώρα να προβούμε σε κάποια ενέργεια ή δήλωση, αφ' ενός γιατί ο νόμος δεν απαιτεί άδεια όταν ένα έργο που έχει κυκλοφορήσει εκτελείται ως έχει και όχι σε διασκευή και αφ' ετέρου γιατί οι απόψεις του Μίκη Θεοδωράκη, ως γνωστόν, ήταν ότι "απαγορεύεται το απαγορεύεται", ότι από την ώρα που ένα έργο δημιουργείται και κυκλοφορεί, αυτονομείται, φεύγει και από τον ίδιο τον δημιουργό του και επομένως μπορεί να παίζεται ελεύθερα και ότι ο τελικός κριτής για το τι μένει για πάντα και τι πηγαίνει στον κάλαθο των αχρήστων, είναι ο χρόνος και το κοινό.

Από την άλλη πλευρά όμως, ο Μίκης Θεοδωράκης συνδεόταν με μακρόχρονη και βαθύτατη σχέση φιλίας και εκτίμησης με τον Μάνο Χατζιδάκι, ο οποίος όρισε να είναι ο γιος του αυτός που θα διαχειρίζεται το όνομα και το έργο του όταν δεν θα είναι ο ίδιος στη ζωή. Και πιστεύουμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης δεν θα αισθανόταν καθόλου καλά να συμμετέχει σε περιοδεία που πραγματοποιείται με πλήρη αντίθεση του ανθρώπου που ο Μάνος Χατζιδάκις όρισε να αποφασίζει για το έργο του.

Εφ’ όσον δεν αντιτίθεται σε κάποια διάταξη νόμου η περιοδεία αυτή, που μάλιστα φαίνεται να είναι περιοδεία υψηλών προδιαγραφών και από πλευράς συντελεστών και από πλευράς αιθουσών στις οποίες θα λάβουν χώρα οι συναυλίες και εφ’ όσον οι παραπάνω απόψεις του δημιουργού που εκπροσωπούμε μας δεσμεύουν απόλυτα, ενώ βεβαίως δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα σε θέματα του έργου του Μάνου Χατζιδάκι, δεν προτιθέμεθα προς το παρόν να προβούμε σε κάποια ενέργεια αλλά θα θέλαμε να απευθυνθούμε στην οργανώτρια εταιρία και να την καλέσουμε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να λήξει το συντομότερο η διαμάχη αυτή, που φέρνει και την «πλευρά Θεοδωράκη» σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και να βρεθεί άμεσα μία λύση που να σέβεται τις απόψεις του κ. Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος σύμφωνα με την επιθυμία και τα όσα έχει ορίσει ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται το έργο του».

