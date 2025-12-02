Ακυρώθηκε η συνέντευξη Τύπου για την παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη μετά τις αντιδράσεις

Με ανακοίνωση της εταιρείας GTP Entertainment ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για αύριο 3/12 συνέντευξη Τύπου για την παγκόσμια περιοδεία των Μποφίλιου- Χαρούλη με έργα των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι.

Ο λόγος είναι οι έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν σχετικά με τη χρήση του έργου του Μάνου Χατζιδάκι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Χατζιδάκις μοναδικός κληρονόμος του έργου του πατέρα του, εξέφρασε την περασμένη βδομάδα την πλήρη αντίθεσή του με την πρόθεση να προβεί σε νομικές ενέργειες.

Από την πλευρά της βρετανικής εταιρείας παραγωγής GTP Touring Limited η απάντηση μεταξύ άλλων ήταν ότι «Η GTP Touring Limited δεν έχει νομική υποχρέωση να λάβει τη συγκατάθεση της περιουσίας για τη νόμιμη δημόσια εκτέλεση των έργων του Μάνου Χατζιδάκι βάσει έγκυρων αδειών του Οργανισμού Δικαιωμάτων Εκτέλεσης (PRO).»

Η συγκεκριμένη διαμάχη προκάλεσε και τις αντικρουόμενες τοποθετήσεις του καλλιτεχνικού κόσμου.

Από την πλευρά του Μίκη Θεοδωράκη, ο οίκος SCHOTT MUSIC που διαχειρίζεται τα δικαιώματα του με ανακοίνωσή του τόνισε: «θα θέλαμε να απευθυνθούμε στην διοργανώτρια εταιρία και να την καλέσουμε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να λήξει το συντομότερο η διαμάχη αυτή, που φέρνει και την «πλευρά Θεοδωράκη» σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και να βρεθεί άμεσα μία λύση που να σέβεται τις απόψεις του κ. Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος σύμφωνα με την επιθυμία και τα όσα έχει ορίσει ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται το έργο του».

Έπειτα από τα παραπάνω αποφασίστηκε να μην πραγματοποιηθεί η αυριανή συνέντευξη τύπου.

Η ανακοίνωση του Michel Boersma CEO / Executive Producer της GTP Entertainment για την ακύρωση της συνέντευξης Τύπου Μποφίλιου και Χαρούλη:

«Το Hellenic Music Ensemble είναι ένα συναυλιακό project για το οποίο, ως Executive Producer, αισθάνομαι εξαιρετικά περήφανος και ενθουσιασμένος.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες υπάρχει έντονη συζήτηση στην Ελλάδα σχετικά με την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία μας. Η γενική υποστήριξη που έχουμε λάβει ήταν πραγματικά συγκινητική. Παρ’ όλα αυτά, η ένταση του δημόσιου διαλόγου υπήρξε αναπάντεχη. Αυτό το “εθνικό debate” έχει εξελιχθεί σε έναν αποπροσανατολισμό από τη δημιουργική διαδικασία, όσο πλησιάζουμε προς την πρεμιέρα μας στις 10 Ιανουαρίου 2026 στο Άμστερνταμ.

Έχουμε, λοιπόν, αποφασίσει ότι, προς το παρόν, έχουν ειπωθεί αρκετά – δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε με τη Συνέντευξη Τύπου αύριο. Ας μιλήσουν οι συναυλίες και η μουσική», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

