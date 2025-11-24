Ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι βάζει «φρένο» στην παγκόσμια περιοδεία των Μποφίλιου - Χαρούλη

Ο Γιώργος Χατζιδάκις, γιος και μοναδικός κληρονόμος του Μάνου Χατζιδάκι, εξέφρασε την αντίθεσή του στην προγραμματισμένη παγκόσμια περιοδεία του Hellenic Music Ensemble με τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, η οποία θα περιλαμβάνει τραγούδια του πατέρα του.

Με ανακοίνωσή του, ο Γιώργος Χατζιδάκις αναφέρει ότι ουδέποτε άδειά του δόθηκε για τη χρήση των έργων του Μάνου Χατζιδάκι στην εν λόγω περιοδεία. Τόνισε ότι η πρόταση απορρίφθηκε ρητά επειδή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και την αισθητική που ο ίδιος επιβάλλει και επιβλέπει ως κληρονόμος του έργου του πατέρα του.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η διοργάνωση «προχώρησε μονομερώς και χωρίς την έγκρισή του», γεγονός που τον οδήγησε να προβεί σε νομικές ενέργειες για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας του Μάνου Χατζιδάκι.



Μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη είναι πλέον στον αέρα η πραγματοποίηση της περιοδείας με έργα Χατζιδάκι και Θεοδωράκη, σε 9 χώρες και 21 πόλεις.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Χατζιδάκι:

«Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει. Είναι γνωστό ότι, στο όνομα της καλλιτεχνικής και αισθητικής αρτιότητας, απέρριπτε συστηματικά προτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στο όραμά του και στις αρχές του, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος.



Μετά τον θάνατό του, ως γιός και μοναδικός κληρονόμος του, είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του με τον τρόπο που ο ίδιος είχε προσδιορίσει. Για το σκοπό αυτό έχω αναθέσει, τη διαχείριση και προστασία του έργου του στην εταιρεία μουσικών εκδόσεων SEED POINT, η οποία ενεργεί εκ μέρους μου.



Προ μηνών, η SEED POINT έλαβε πρόταση από τον κ. Πάνο Λιαρόπουλο για τη διοργάνωση παγκόσμιας περιοδείας, υπό το καλλιτεχνικό σχήμα Hellenic Music Ensemble, με παρουσίαση έργων του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή τους.



Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι.



Ωστόσο, ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, γεγονός που μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες.



Το να ισχυρίζεται κανείς ότι «τιμά» τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειας του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός «Χατζιδακικού ήθους».