Κακοκαιρία Byron: 290 κλήσεις για πλημμύρες και πεσμένα δέντρα στην Αττική – 12 για απεγκλωβισμούς

Τις 290 είχαν φτάσει οι κλήσεις πολιτών προς την Πυροσβεστική στην Αττική νωρίς τα ξημερώματα της Παρασκευής λόγω της κακοκαιρίας Byron που πλήττει με σφοδρότητα το λεκανοπέδιο.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων, από το καιρικό σύστημα με την ονομασία BYRON, στις Περιφέρεις Αττικής και Πελοποννήσου, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις πρωινές ώρες χθες Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 έως σήμερα Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 06:00, έχει δεχθεί 331 κλήσεις, για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.



Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Αττικής, 290 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 90 αντλήσεις υδάτων, 27 κοπές δέντρων και 12 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 41 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 αντλήσεις υδάτων, 8 κοπές δέντρων και 19 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Σοβαρά⚠️ πλημμυρικά φαινόμενα στη νέα Πέραμο



Καμιά άσκοπη μετακίνηση σε νέα Πέραμο Μάνδρα Μέγαρα pic.twitter.com/9K6ji0b56b — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) December 5, 2025

