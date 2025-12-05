Καταιγίδα Byron: Κλειστά τα διόδια Ελευσίνας προς Κόρινθο - Ουρές χιλιομέτρων, εγκλωβισμένοι οδηγοί

Κλειστά είναι τα διόδια Ελευσίνας στο ρεύμα προς Κόρινθο, όπου έχει προκληθεί ουρά χιλιομέτρων με τους οδηγούς να είναι εξαγριωμένοι από την ταλαιπωρία.

Σύμφωνα με καταγγελία οδηγού, στο Mega, το αντίθετο ρεύμα εισόδου προς Αθήνα λειτουργεί κανονικά, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση για το τι μέλλει γενέσθαι, καθώς όπως είπε το μόνο που τους είπαν είναι «θα μείνετε εδώ όλη μέρα», ενώ τους δίνεται η επιλογή να κάνουν αναστροφή και να επιστρέψουν Αθήνα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ κα Δημογλίδου, η εθνική έκλεισε καθώς υπάρχει κίνδυνος φερτά υλικά να βρεθούν στο οδόστρωμα. Η Τροχαία προτείνει αναστροφή στους οδηγούς ενώ δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ανοίξει.

Ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής μιλώντας στο OPEN ανέφερε, έκλεισε για προληπτικούς λόγους καθώς υπάρχει νερό, χώματα και πέτρες στο 32 χλμ της Αθηνών - Κορίνθου.