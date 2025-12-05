Κληρονόμοι πολλών... καρατίων: Ρεκόρ μεταβίβασης πλούτου το 2025 - Στόχος να γλυτώσουν τον φόρο

Μια νέα έρευνα της ελβετικής τράπεζας UBS, η οποία χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης μεταξύ των δισεκατομμυριούχων, αποκαλύπτει ότι η υπερ-πλούσια ελίτ κληροδοτεί πλούτο σε επίπεδα ρεκόρ, μεταβιβάζοντας δισεκατομμύρια δολάρια στα παιδιά, τα εγγόνια και τους συζύγους τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της UBS, ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως εκτοξεύτηκε σε 9.919 φέτος, από 2.682 το 2024. Από αυτούς, 91 άτομα έγιναν δισεκατομμυριούχοι μέσω κληρονομιάς τους τελευταίους 12 μήνες, έως τον Απρίλιο, λαμβάνοντας συνολικά $298 δισεκατομμύρια. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά περισσότερο από το ένα τρίτο σε σχέση με πέρυσι και αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό από τότε που η UBS ξεκίνησε την έρευνά της το 2015.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι τα έξι εγγόνια του εκλιπόντος Ασιάτη μεγιστάνα Goh Cheng Liang, ο οποίος πέθανε στη Σιγκαπούρη τον Αύγουστο σε ηλικία 98 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε εγγόνι κληρονόμησε μερίδιο σε εταιρεία αξίας άνω του $1 δισεκατομμυρίου.

Υπάρχουν όμως και... αυτοδημιούργητοι

Παράλληλα, αν και η κληρονομιά ανεβάζει τους αριθμούς, φέτος αναδείχθηκαν και 196 «αυτοδημιούργητοι» επιχειρηματίες ως δισεκατομμυριούχοι, με συνολικό πλούτο $386,5 δισεκατομμυρίων.

Ωστόσο, ο Benjamin Cavalli, στέλεχος της τράπεζας, υπογράμμισε ότι η αύξηση των κληρονόμων δισεκατομμυριούχων αποτελεί απόδειξη μιας «πολυετούς μεταφοράς πλούτου που εντείνεται». Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η συγκεκριμένη ομάδα αναμένεται να κληρονομήσει τουλάχιστον $5,9 τρισεκατομμύρια τα επόμενα 15 χρόνια.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κληρονομιάς αναμένεται να προέλθει από τις ΗΠΑ, ακολουθούμενες από την Ινδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελβετία. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται έβδομο, με $164 δισεκατομμύρια να αναμένεται να μεταβιβαστούν εντός της ίδιας περιόδου.

Οι φορολογικές μάχες

Η UBS επισημαίνει ότι οι προβλέψεις αυτές ενδέχεται να αλλάξουν, καθώς οι δισεκατομμυριούχοι κινούνται παγκοσμίως, ωθούμενοι από την αναζήτηση καλύτερης ποιότητας ζωής, τις γεωπολιτικές ανησυχίες και, κυρίως, φορολογικούς παράγοντες.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν πιέσεις για την επιβολή φόρου περιουσίας στην διεθνή ελίτ:

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν συντριπτικά την Κυριακή την πρόταση για φόρο 50% σε κληρονομιές άνω των £47 εκατομμυρίων, παρά το γεγονός ότι η UBS εκτιμά πως $206 δισεκατομμύρια θα κληρονομηθούν εκεί τα επόμενα 15 χρόνια.

Γαλλία: Το κοινοβούλιο καταψήφισε τον Οκτώβριο την πρόταση για φόρο 2% σε περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Ιταλία: Η χώρα, η οποία προσέλκυσε πολλούς πλούσιους κατοίκους χάρη στο καθεστώς ενιαίου φόρου για τα ξένα εισοδήματα, σχεδιάζει να αυξήσει την επιβάρυνση κατά 50% σε 300.000 ευρώ ετησίως από το 2026.

Ηνωμένο Βασίλειο: Η κυβέρνηση τερμάτισε φέτος επίσημα το καθεστώς «non-dom» και ανακοίνωσε σχέδια για επιβάρυνση (γνωστή ως «φόρος έπαυλης») σε κατοικίες αξίας άνω των £2 εκατομμυρίων.

Η παγκόσμια κίνηση για ελάχιστο φόρο

Παράλληλα με τις εθνικές πολιτικές, τέσσερις χώρες – η Ισπανία, η Βραζιλία, η Γερμανία και η Νότια Αφρική – υπέγραψαν πέρυσι πρόταση στη σύνοδο της G20 για ελάχιστο φόρο 2% στον υπερ-πλούσιο πληθυσμό. Στόχος είναι η μείωση των ανισοτήτων και η αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Μελέτη του κορυφαίου Γάλλου οικονομολόγου Gabriel Zucman εκτιμά ότι ένας τέτοιος φόρος θα μπορούσε να αποφέρει έως και $250 δισεκατομμύρια επιπλέον έσοδα. Οι χώρες αυτές καλούν τις υπόλοιπες κυβερνήσεις να στηρίξουν την εκστρατεία, τονίζοντας ότι ένας φόρος στην υπερ-ελίτ θα συμπλήρωνε τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας και την προσπάθεια για καθιέρωση ενός παγκόσμιου ελάχιστου εταιρικού φόρου 15% για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

*Με πληροφορίες από Guardian

