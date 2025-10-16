Αυτές είναι οι 10 πόλεις όπου ζουν οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου

Οι επτά από τις δέκα βρίσκονται σε μία χώρα

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Τι κοινό έχουν η Νέα Υόρκη, το Ντάλας και το Τόκιο; Φιλοξενούν πολύ πλούσιους ανθρώπους.

Οι υπερπλούσιοι –δηλαδή όποιος έχει περιουσία άνω των 30 εκατ. δολαρίων– συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, με περίπου το 19% να ζει σε μόλις δέκα πόλεις παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας Altrata που ειδικεύεται σε θέματα πλούτου.

Η Νέα Υόρκη βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά τον αριθμό των υπερπλουσίων, με 21.380, σύμφωνα με την έκθεση. Ακολουθεί το Χονγκ Κονγκ με 17.215 και μετά, το Λος Άντζελες.

Οι άλλες κορυφαίες πόλεις είναι το Σαν Φρανσίσκο, το Σικάγο, το Τόκιο, το Λονδίνο, το Ντάλας, η Ουάσιγκτον και το Χιούστον, με αυτήν τη σειρά.

Η Αμερική δεν κυριαρχεί μόνο στη λίστα των κορυφαίων πόλεων. Το 38% του συνολικού υπερπλούσιου πληθυσμού ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Altrata.

Στα τέλη Ιουνίου, υπήρχαν περίπου 510.810 άνθρωποι με εξαιρετικά υψηλή καθαρή αξία παγκοσμίως και ο πληθυσμός έχει αυξηθεί ραγδαία απ’ όταν η Altrata άρχισε να συλλέγει τα δεδομένα, το 2004, «ξεπερνώντας την αύξηση του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού κατά επτά φορές», όπως επισημαίνεται στην έκθεση.

Ωστόσο, άλλες περιοχές κερδίζουν έδαφος έναντι της Αμερικής και καμία πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 10 κορυφαίων πόλεων για την αύξηση του υπερπλούσιου πληθυσμού, όπως γράφει το Business Insider.

Το Όσλο της Νορβηγίας, το Μπανγκαλόρ της Ινδίας και το Χαϊντεραμπάντ της Ινδίας κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις για τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης έως το 2030.

Η έκθεση της Altrata αποκαλύπτει, επιπλέον, πώς οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου ξοδεύουν τα χρήματά τους. Συνολικά, ξόδεψαν 290 δισ. δολάρια σε είδη πολυτελείας πέρυσι, με τις μεταφορές να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο.

Τα τελευταία χρόνια, οι μάρκες πολυτελείας έχουν επικεντρωθεί στους υπερπλούσιους, με τις εταιρείες που απευθύνονται στους πλουσιότερους να έχουν γενικά καλύτερες επιδόσεις από εκείνες που απευθύνονται σε ένα ευρύτερο κοινό.

