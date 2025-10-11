Το φαινόμενο Σκρουτζ: Γιατί οι πλούσιοι είναι πιο τσιγκούνηδες - Η απάντηση της επιστήμης

Η ιδέα ότι ο πλούτος «χαλάει» τους ανθρώπους ίσως, λοιπόν, είναι λάθος

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Το φαινόμενο Σκρουτζ: Γιατί οι πλούσιοι είναι πιο τσιγκούνηδες - Η απάντηση της επιστήμης
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από τον Σκρουτζ του Κάρολου Ντίκενς μέχρι τον Μίστερ Μπερνς από τους Simpsons, η ποπ κουλτούρα βρίθει παραδειγμάτων πλούσιων, σκληρών και εγωιστών ανθρώπων. Τώρα, όμως, οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι ίσως υπάρχει μια πιο βαθιά αλήθεια πίσω από αυτό το στερεότυπο.

Σύμφωνα με έρευνες, ο πλούτος συνδέεται συχνά με ανήθικες συμπεριφορές, όπως η εξαπάτηση και η κλοπή, αλλά και με μειωμένη ενσυναίσθηση για τον πόνο των άλλων. Οι πιο εύποροι φαίνεται πως εστιάζουν περισσότερο στα προσωπικά τους συμφέροντα, δείχνοντας μικρότερη κατανόηση για τη δυστυχία των γύρω τους.

Ο ψυχολόγος Στιβ Τέιλορ από το Πανεπιστήμιο Leeds Beckett εξηγεί ότι η ανάγκη για πλούτο πηγάζει από ένα αίσθημα έλλειψης και ανικανοποίητου. «Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι συνήθως δεν προσπαθούν να γίνουν πλούσιοι», δηλώνει στη Daily Mail.

Η ιδέα ότι ο πλούτος «χαλάει» τους ανθρώπους ίσως, λοιπόν, είναι λάθος. Σύμφωνα με τον Τέιλορ, τα ίδια χαρακτηριστικά που κάνουν κάποιον εγωκεντρικό είναι εκείνα που τον οδηγούν να επιδιώξει και να αποκτήσει πλούτο.

Τα «σκοτεινά» χαρακτηριστικά της προσωπικότητας

Οι ειδικοί αναφέρονται στο λεγόμενο Dark Triad — μια τριάδα χαρακτηριστικών που περιλαμβάνει την ψυχοπάθεια, τον ναρκισσισμό και τον μακιαβελισμό. Οι άνθρωποι με τέτοια γνωρίσματα έχουν την τάση να επιδιώκουν κοινωνική ισχύ και οικονομική επιτυχία, όμως, σύμφωνα με έρευνες, σπανίως είναι ευτυχισμένοι.

Ο Τέιλορ τονίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν «μια ψυχολογική αποσύνδεση από τον κόσμο και τους άλλους». Η έλλειψη ενσυναίσθησης και συναισθηματικής σύνδεσης τούς ωθεί να αναζητούν υποκατάστατα της ευτυχίας μέσα από τη συσσώρευση πλούτου και εξουσίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι, όπως δείχνουν στοιχεία, τα ποσοστά ψυχοπάθειας είναι τριπλάσια στα διοικητικά συμβούλια μεγάλων εταιρειών σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Γιατί ορισμένοι επιτυγχάνουν πιο εύκολα

Η έλλειψη ενσυναίσθησης κάνει αυτούς τους ανθρώπους πιο αδίστακτους και, επομένως, πιο αποτελεσματικούς στην αναζήτηση πλούτου. Δεν διστάζουν να βλάψουν τους άλλους προκειμένου να πετύχουν. Την ίδια στιγμή, η συσσώρευση χρημάτων δεν φαίνεται να αυξάνει πραγματικά την ευτυχία — τουλάχιστον πέρα από ένα ορισμένο επίπεδο.

Αντίθετα, άνθρωποι με πλούσια συναισθηματική ζωή και ενσυναίσθηση δεν αισθάνονται την ανάγκη να αποκτήσουν υπερβολικό πλούτο, ούτε διαθέτουν την «αναισθησία» που απαιτείται για να το πετύχουν.

Όχι όλοι οι πλούσιοι είναι «κακοί»

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πλούσιος είναι ανήθικος ή ψυχρός. Υπάρχουν και εκείνοι που πλούτισαν χάρη στο ταλέντο ή τις ιδέες τους, ή ακόμη και εκείνοι που απλώς κληρονόμησαν την περιουσία τους.

Ορισμένοι, όπως ο Μπιλ Γκέιτς, έχουν αφιερώσει μεγάλα ποσά σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, αντί να τα κρατούν για τον εαυτό τους.

Αν ο Τέιλορ έχει δίκιο, τότε η επιθυμία για πλούτο μπορεί να είναι ένδειξη μιας εσωτερικής κενότητας που ποτέ δεν γεμίζει.

«Η σύνδεση με τους άλλους είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη ευημερία», λέει ο ψυχολόγος. «Χωρίς αυτήν, ζεις σε μια μόνιμη κατάσταση ανικανοποίητου, όσο πλούσιος ή επιτυχημένος κι αν είσαι».

*Με πληροφορίες από την Daily Mail

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:54ΚΟΣΜΟΣ

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι γυρνούν στα σπίτια τους στη Γάζα, όπου τους περιμένει η καταστροφή και η θλίψη

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Le Figaro: Αυτά ζήτησε ο Λεκορνί από τον Μακρόν για να επιστρέψει στην πρωθυπουργία της Γαλλίας

09:47LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε φωτογραφία μόνο με το εσώρουχο και το Instagram... έπεσε!

09:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ο Τσίπρας αποδείχθηκε υπερβολικά εξουσιομανής»

09:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Μέχρι πότε είναι η διορία - Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

09:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Πρόβλημα με Μαρίν, θα υποβληθεί σε μαγνητική

09:37WHAT THE FACT

Το φαινόμενο Σκρουτζ: Γιατί οι πλούσιοι είναι πιο τσιγκούνηδες - Η απάντηση της επιστήμης

09:26ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Ανοίγει η αυλαία με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ – Ηρακλής

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στη νέα εποχή» - Η πρώτη συνέντευξη μετά την παραίτηση

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 47χρονος τραυματίας μπαίνει στο σούπερ μάρκετ

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Γυναίκα έκανε μεταμόσχευση φτερού σε πεταλούδα - Δείτε βίντεο

09:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάος στο ελληνικό μπάσκετ - Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Βασάνιζε για ώρες η 17χρονη θετή κόρη την Ίρις Στάλτσερ - Της έκαψε μέχρι και τα μαλλιά!

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στο Χαϊδάρι λόγω πτώσης καλωδίων

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

08:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση χρέους: Η Ελλάδα επιστρέφει στα προ κρίσης επίπεδα

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Δακτύλιος 2026: Ξανά... κοντά μας - Ποια οχήματα μπορούν να μπουν ελεύθερα στο κέντρο

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτόνομο περιπολικό στους δρόμους χωρίς αστυνομικό

08:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Λύκειο 2026: Οι μεγάλες αλλαγές στο απολυτήριο - Τι φέρνει το νέο σύστημα

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών - Αναλυτικοί πίνακες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάος στο ελληνικό μπάσκετ - Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 47χρονος τραυματίας μπαίνει στο σούπερ μάρκετ

07:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαίρη Χρονοπούλου: Τι έκρυβε το laptop που κατέστρεψε η οικιακή βοηθός της μετά το θάνατο της ηθοποιού

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Βασάνιζε για ώρες η 17χρονη θετή κόρη την Ίρις Στάλτσερ - Της έκαψε μέχρι και τα μαλλιά!

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

09:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Μέχρι πότε είναι η διορία - Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

09:37WHAT THE FACT

Το φαινόμενο Σκρουτζ: Γιατί οι πλούσιοι είναι πιο τσιγκούνηδες - Η απάντηση της επιστήμης

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η σκοτεινή πλευρά του δράστη με το πιρούνι: Είχε κουρέψει γουλί τη 15χρονη κόρη για να μη βγαίνει από το σπίτι

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών - Αναλυτικοί πίνακες

13:20WHAT THE FACT

Ξεχάστε τα πολύπριζα με διακόπτη - Δύο νέοι τύποι που μειώνουν άμεσα τον λογαριασμό ρεύματος

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Ο τραυματίας φώναζε αιμόφυρτος «βοήθεια, σκότωσαν τον φίλο μου» – Χωρίς ίχνη διάρρηξης το διαμέρισμα

09:47LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε φωτογραφία μόνο με το εσώρουχο και το Instagram... έπεσε!

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο σκηνικό: Μακιγιέρ νύφης πήρε προκαταβολή και «εξαφανίστηκε» πριν τον γάμο - Λίγη ώρα μετά ανήρτησε μία σοκαριστική φωτογραφία στο Instagram

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη η τραγουδίστρια Χαντισέ για ναρκωτικά - Είχε συμμετάσχει στη Eurovision 2009

07:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Πράσινος Μύλος: Το μαγαζί που γέννησε μύθους, ιστορίες και ένα τραγούδι της Μαριώς - Τι απέγινε το ιστορικό κέντρο διασκεδάσεως

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Στοιχεία – σοκ από το νέο πόρισμα: «Αυτός είναι ο δολοφόνος της Ειρήνης Λαγούδη»

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Λεωφόρο Λαυρίου: Νεκρός 45χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας σε σύγκρουση

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στη νέα εποχή» - Η πρώτη συνέντευξη μετά την παραίτηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ