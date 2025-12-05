Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Δεκεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Δεκεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Τρομοκράτης "Byron" στη χώρα

Ελεύθερος Τύπος: Οδηγός για αγορά ακινήτου με δάνειο

Η Καθημερινή: Κυνηγοί φοροφυγάδων στο εξωτερικό

Τα Νέα: Άκουγαν τους κοριούς

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου

08:02WHAT THE FACT

Ασυνήθιστη διάσωση: Έδωσε το «φιλί της ζωής» στο φίδι που υπέστη ηλεκτροπληξία - Viral βίντεο

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Κίνα δείχνει το δρόμο και στα ηλεκτρικά φορτηγά

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες στη Νέα Πέραμο: «Λίμνη» κάτω από την παλαιά Εθνική Οδό

07:52ΚΟΣΜΟΣ

«Πόλεμος» Βελγίου - Κομισιόν για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια - «Δεν διακυβεύεται μόνο το μέλλον της Ουκρανίας, αλλά και της ΕΕ»

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Φρικτός θάνατος σε γυμναστήριο - Τον καταπλάκωσε η μπάρα

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Τα λείψανα υιοθετημένου κοριτσιού βρέθηκαν θαμμένα στην αυλή - Οι θετοί γονείς έκρυβαν 4 χρόνια το έγκλημα

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron - Live η πορεία της: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες - Οι «κόκκινες» περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Έφυγαν τρέχοντας, «ομάδες», αυτή η μάστιγα, «κάηκε» ο Λοβέρδος για τον ανασχηματισμό, η αγωνία για το Ταμείο, αγώνας δρόμου από τις τράπεζες, οι κατασκευαστές που φορτώνουν ρευστότητα και το στοίχημα των εκταμιεύσεων

06:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: 290 κλήσεις στην Πυροσβεστική για πλημμύρες και πεσμένα δέντρα στην Αττική – 12 για απεγκλωβισμούς

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Δεκεμβρίου

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδα Byron: Κλειστά τα διόδια Ελευσίνας προς Κόρινθο - Ουρές χιλιομέτρων, εγκλωβισμένοι οδηγοί

06:40LIFESTYLE

Eurovision: Ανάβουν τα αίματα για την 70ή διοργάνωση – Η συμμετοχή του Ισραήλ και το μποϊκοτάζ ισχυρών δυνάμεων

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Ψάχνει την πέμπτη σερί νίκη σε «πονηρό» ματς

06:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νατάσσα Μποφίλιου: Η ανάρτηση για την παγκόσμια περιοδεία της με τον Γιάννη Χαρούλη χωρίς τα ονόματα των Θεοδωράκη και Χατζιδάκι

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Με τηλεκπαίδευση σήμερα τα μαθήματα - Δείτε ποια σχολεία είναι κλειστά

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κληρονόμοι πολλών... καρατίων: Ρεκόρ μεταβίβασης πλούτου το 2025 - Τι κάνουν οι δισεκατομμυριούχοι για να γλυτώσουν τον φόρο

06:25ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σουβλάκι από... χρυσό: Σε ποια πόλη πλησιάζει τα 6 ευρώ

05:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί τα ξημερώματα της Παρασκευής – Πού υπάρχουν προβλήματα

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες σε Μανδρα και Μέγαρα – Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλά σημεία

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Τα λείψανα υιοθετημένου κοριτσιού βρέθηκαν θαμμένα στην αυλή - Οι θετοί γονείς έκρυβαν 4 χρόνια το έγκλημα

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κωνσταντοπούλου: Αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο - Μαγειρίας: Μόνο τα πρόβατά μου αρμέγω

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο - Επιπλέουν αυτοκίνητα στους δρόμους

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Der Spiegel: Φόβοι Ευρωπαίων για «αμερικανική προδοσία» της Ουκρανίας - Ποιοι είναι η «πέτρα του σκανδάλου»

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

21:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού - Πιο δύσκολη η Παρασκευή

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Φρικτός θάνατος σε γυμναστήριο - Τον καταπλάκωσε η μπάρα

11:59ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θολά τζάμια το χειμώνα στο αυτοκίνητο: Πώς να τα ξεθαμπώνετε γρήγορα και με ασφάλεια

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: Ο Ρώσος κρυπτομεγιστάνας και η σύζυγός του έβλεπαν ο ένας τον άλλον να βασανίζεται από τους απαγωγείς

