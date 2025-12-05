Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τρομοκράτης "Byron" στη χώρα
Ελεύθερος Τύπος: Οδηγός για αγορά ακινήτου με δάνειο
Η Καθημερινή: Κυνηγοί φοροφυγάδων στο εξωτερικό
Τα Νέα: Άκουγαν τους κοριούς
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Κίνα δείχνει το δρόμο και στα ηλεκτρικά φορτηγά
06:42 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Δεκεμβρίου
06:24 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σουβλάκι από... χρυσό: Σε ποια πόλη πλησιάζει τα 6 ευρώ
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος