Κακοκαιρία Byron: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί τα ξημερώματα της Παρασκευής– Πού υπάρχουν προβλήματα
Μεγαλώνουν συνεχώς τα προβλήματα στους δρόμους της Αττικής.
Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στο οδικό δίκτυο της Αττικής το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας Byron.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έκλεισε η Εθνική Οδός στα διόδια της Ελευσίνας στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Παράλληλα, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από την Τροχαία διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:
- ε.ο. Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης,
- οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας,
- οδός Ημέρου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή των Σπάτων,
- Λ. Αθηνών από το ύψος της Λ. Σχιστού-Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω,
- Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρ. Λαμπράκη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα, στην περιοχή του Κερατσινίου,
- Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπάλη, στην περιοχή του Κερατσινίου,
- Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική οδό,
- οδός 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Θώμα Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου,
- Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από το 32ο χλμ. έως την έξοδο προς Νέα Πέραμο, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
Συμβουλές σε περίπτωση κακοκαιρίας από την Τροχαία
Σε περίπτωση που μετακινηθείτε εκτός πόλεως:
- φροντίστε, πριν ξεκινήσετε, να ενημερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.
- προγραμματίστε το ταξίδι σας, έτσι ώστε να μη συμπέσει με την αιχμή των καιρικών φαινομένων.
- ελέγξτε την καλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου σας.
- βεβαιωθείτε ότι το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σας είναι γεμάτο καύσιμα.
- φροντίστε να έχετε μαζί σας αντιολισθητικές αλυσίδες.
- φροντίστε να έχετε μαζί σας κουτί πρώτων βοηθειών.
Σε περίπτωση που μετακινηθείτε μέσα στην πόλη:
- προτιμήστε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
- κινηθείτε με ιδιαίτερη προσοχή και ακολουθήστε τις υποδείξεις των Τροχονόμων.
- αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.
Σε περίπτωση που αποκλειστείτε:
- παραμείνετε στο αυτοκίνητό σας και φροντίστε να ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα.
- τοποθετήστε στην κεραία του ραδιοφώνου ένα ύφασμα με έντονο χρώμα για τον ευκολότερο εντοπισμό σας από τις διασωστικές ομάδες.
- εξοπλισμός όπως αδιάβροχα, ομπρέλες, σφυρίχτρα, γαλότσες, φακός, κουβέρτες, νερό, πρόχειρο φαγητό, σταφίδες, σοκολάτες μπορεί να φανεί χρήσιμος.
