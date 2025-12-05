Κακοκαιρία Byron: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί τα ξημερώματα της Παρασκευής– Πού υπάρχουν προβλήματα

Μεγαλώνουν συνεχώς τα προβλήματα στους δρόμους της Αττικής.

Newsbomb

Κακοκαιρία Byron: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί τα ξημερώματα της Παρασκευής– Πού υπάρχουν προβλήματα
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στο οδικό δίκτυο της Αττικής το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας Byron.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έκλεισε η Εθνική Οδός στα διόδια της Ελευσίνας στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από την Τροχαία διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

  • ε.ο. Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης,
  • οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας,
  • οδός Ημέρου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή των Σπάτων,
  • Λ. Αθηνών από το ύψος της Λ. Σχιστού-Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω,
  • Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρ. Λαμπράκη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα, στην περιοχή του Κερατσινίου,
  • Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπάλη, στην περιοχή του Κερατσινίου,
  • Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική οδό,
  • οδός 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Θώμα Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου,
  • Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από το 32ο χλμ. έως την έξοδο προς Νέα Πέραμο, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Συμβουλές σε περίπτωση κακοκαιρίας από την Τροχαία

Σε περίπτωση που μετακινηθείτε εκτός πόλεως:

  • φροντίστε, πριν ξεκινήσετε, να ενημερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.
  • προγραμματίστε το ταξίδι σας, έτσι ώστε να μη συμπέσει με την αιχμή των καιρικών φαινομένων.
  • ελέγξτε την καλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου σας.
  • βεβαιωθείτε ότι το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σας είναι γεμάτο καύσιμα.
  • φροντίστε να έχετε μαζί σας αντιολισθητικές αλυσίδες.
  • φροντίστε να έχετε μαζί σας κουτί πρώτων βοηθειών.

Σε περίπτωση που μετακινηθείτε μέσα στην πόλη:

  • προτιμήστε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
  • κινηθείτε με ιδιαίτερη προσοχή και ακολουθήστε τις υποδείξεις των Τροχονόμων.
  • αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.

Σε περίπτωση που αποκλειστείτε:

  • παραμείνετε στο αυτοκίνητό σας και φροντίστε να ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα.
  • τοποθετήστε στην κεραία του ραδιοφώνου ένα ύφασμα με έντονο χρώμα για τον ευκολότερο εντοπισμό σας από τις διασωστικές ομάδες.
  • εξοπλισμός όπως αδιάβροχα, ομπρέλες, σφυρίχτρα, γαλότσες, φακός, κουβέρτες, νερό, πρόχειρο φαγητό, σταφίδες, σοκολάτες μπορεί να φανεί χρήσιμος.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κληρονόμοι πολλών... καρατίων: Ρεκόρ μεταβίβασης πλούτου το 2025 - Τι κάνουν οι δισεκατομμυριούχοι για να γλυτώσουν τον φόρο

06:25ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σουβλάκι από... χρυσό: Σε ποια πόλη πλησιάζει τα 6 ευρώ

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας «χτυπάει» την αποχή - Ποιος είναι ο εκλογικός στόχος του νέου φορέα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Οι πληγές της κλιματικής κρίσης: Οι κακοκαιρίες που «χτύπησαν» την Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια - Από τον Ιανό και τη Μήδεια μέχρι τον Daniel και τον Byron

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή καταιγίδα τα ξημερώματα στην Αττική

06:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εφιαλτικές ώρες στη Μάνδρα - Πλημμυρικά φαινόμενα σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Der Spiegel: Φόβοι Ευρωπαίων για «αμερικανική προδοσία» της Ουκρανίας - Ποιοι είναι η «πέτρα του σκανδάλου»

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Έρχονται τα «πορτοκαλί» τιμολόγια - Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέγαρο Μαξίμου για Τσίπρα: Δεν φοβόμαστε κανέναν - Ψέμα το «ζούσαμε καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Ακραία καιρικά φαινόμενα για ακόμη 24 ώρες – Σε κατάσταση «Red Code» η μισή χώρα – Σήμερα η δυσκολότερη μέρα

05:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί τα ξημερώματα της Παρασκευής – Πού υπάρχουν προβλήματα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφουν τους δρόμους της Αττικής τα ταξί – Αναστέλλεται η απεργία

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Δεκεμβρίου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες σε Μανδρα και Μέγαρα – Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλά σημεία

04:32ΕΡΓΑΣΙΑ

49η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 40 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις νεκροί από πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που μετέφερε ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό

03:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Στόχος μου η πολιτική αλλαγή – Όχι σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ – Το σχόλιο για τον Τσίπρα

03:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Αγριεύει» τις επόμενες ώρες ο Byron – Τι αναφέρει το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί τα ξημερώματα της Παρασκευής – Πού υπάρχουν προβλήματα

06:25ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες σε Μανδρα και Μέγαρα – Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλά σημεία

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή καταιγίδα τα ξημερώματα στην Αττική

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο - Επιπλέουν αυτοκίνητα στους δρόμους

02:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Πού παρατηρούνται προβλήματα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή - Τι θα γίνει με το Δημόσιο

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Der Spiegel: Φόβοι Ευρωπαίων για «αμερικανική προδοσία» της Ουκρανίας - Ποιοι είναι η «πέτρα του σκανδάλου»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κοψιάλης για την υπερφαγία στο Newsbomb.gr: Σταματούσα στο περίπτερο κι έπαιρνα δύο σαλάμια πριν το εστιατόριο

06:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εφιαλτικές ώρες στη Μάνδρα - Πλημμυρικά φαινόμενα σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο

21:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού - Πιο δύσκολη η Παρασκευή

03:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Αγριεύει» τις επόμενες ώρες ο Byron – Τι αναφέρει το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στα ΗΑΕ: «Τσιμέντωσαν» ζευγάρι Ρώσων κρυπτοαπατεώνων - Είχαν κλέψει 433 εκατ. ευρώ

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Γουόρεν Μπάφετ: Γιατί ζει σε σπίτι 31.500 δολαρίων ενώ έχει περιουσία 150 δισεκατομμύρια

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Ακραία καιρικά φαινόμενα για ακόμη 24 ώρες – Σε κατάσταση «Red Code» η μισή χώρα – Σήμερα η δυσκολότερη μέρα

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κωνσταντοπούλου: Αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο - Μαγειρίας: Μόνο τα πρόβατά μου αρμέγω

16:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Μαγειρίας: H Ferrari ήταν δώρο της μητέρας μου - Πού υποστήριξε ότι βρήκε τα χρήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ