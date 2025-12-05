Κακοκαιρία Byron: Κλειστά σχολεία σήμερα - Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Για λόγους ασφάλειας των μαθητών, αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στις περιοχές που πλήττονται από την κακοκαιρία Byron

Κακοκαιρία Byron: Κλειστά σχολεία σήμερα - Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα
Eurokinissi
Η κακοκαιρία Byron έκλεισε τα σχολεία στις περιοχές που βρίσκονται στο έλεός της, ωστόσο τα μαθήματα σήμερα Παρασκευή θα γίνουν με τηλεκπαίδευση όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτική λίστα με όλα τα κλειστά σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σύμη, Καστελόριζο και Τήλο με αποφάσεις των δημάρχων των περιοχών. Σημειώνεται πως οι εν λόγω περιοχές βρίσκονται ανάμεσα στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από την κακοκαιρία, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η αναστολή αφορά τόσο στα δημόσια όσο και ιδιωτικά σχολεία, καθώς και τις δομές προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία και κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα που λειτουργεί υπό την ευθύνη των τοπικών δομών. Οι δημοτικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Κλειστά τα σχολεία στη Ρόδο

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στη Ρόδο , όπου σήμερα τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν.

Κλειστά τα σχολεία στην Τήλο

Ο Δήμος Τήλου ενημέρωσε τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές ότι, με την Απόφαση Δημάρχου όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των αναμενόμενων ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Κλειστά τα σχολεία στη Σύμη

Λόγω των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στα Δωδεκάνησα, ο Δήμος Σύμης προχωρά σε προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων σήμερα Παρασκευή, ώστε να προστατευτούν μαθητές και προσωπικό από πιθανές επικίνδυνες συνθήκες.

Ειδικότερα αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Σύμης, για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Κλειστά τα σχολεία και στο Καστελόριζο

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καστελλόριζο.

Ο Δήμαρχος Καστελλορίζου, κ. Νίκος Ασβέστης, απευθύνει επίσης έκκληση προς όλους τους δημότες και τους αλιείς να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όσο το δυνατόν περισσότερο, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, για τη δική τους ασφάλεια.

Κλειστά σχολεία στη Σαντορίνη

Με απόφαση του Δημάρχου Θήρας, Νίκου Ζώρζου όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών

Κλειστά σχολεία στα Μέγαρα

Ο Δήμος Μεγαρέων ενημέρωσε ότι για προληπτικούς λόγους που σχετίζονται με την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου.

Η απόφαση αφορά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και τα ΚΔΑΠ. Παρακαλούνται οι γονείς και οι μαθητές να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις του Δήμου για τυχόν νεότερες ανακοινώσεις.

